Asesinan a mujer y reportan desaparición de sus 7 hijos; esto se sabe del caso

Las autoridades han identificado el cuerpo de una mujer, quien se encontraba en la República Mexicana junto a sus siete hijos, los cuales fueron reportados como desaparecidos. Pero, ¿de quiénes se trata, y por qué sucedió este trágico fallecimiento? A continuación te compartimos lo que se sabe del caso.

¿Quién era la mujer en cuestión?

La mujer asesinada fue reconocida como Makala Marie Pendley, quien era una ciudadana de 30 años de edad con origen en Indianápolis, Estados Unidos, no obstante, se conoce que sufría de violencia familiar por parte de su pareja sentimental, con quien tuvo un total de siete hijos.

Dada la situación que vivía, decidió huir de su hogar y se dirigió a México junto a sus retoños, cuyas edades varían entre uno y 12 años, respectivamente. A pesar de sus esfuerzos por continuar con su vida, en agosto del año 2025 reportó la desaparición de sus niños en el municipio Progreso, en el estado de Yucatán.

Poco después de que las autoridades emitieran la ficha de búsqueda, estos fueron localizados sanos y salvos en el fraccionamiento Solana de Tixcacal, Mérida. Sin embargo, la situación no se quedaría hasta ahí, debido a que, en febrero de 2026, se volvería a compartir una ficha para la búsqueda de los infantes y su progenitora, quienes se encontraban desaparecidos.

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¿Qué le pasó a ella y sus hijos?

El día lunes 8 de junio de 2026, se logró localizar a Makala Pendley, quien desafortunadamente, se encontró sin signos vitales en la entrada de la zona de Zinacantán, en la entidad federativa de Chiapas, donde las autoridades de la Policía Estatal y el Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes.

De acuerdo con reportes iniciales dados a conocer por la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), y con los resultados de la autopsia realizada por los peritos del Servicio Médico Forense (Semefo), se detalla que Makala falleció debido a un traumatismo craneoencefálico y, además, presentaba huellas de violencia en forma de heridas generadas con un arma blanca.

El titular de la Fiscalía de la zona, Jorge Luis Llaven Abarca, reconoció que el cuerpo se encontraba postrado en el sitio desde hace aproximadamente 8 y 12 horas, añadiendo que se encuentra en proceso un operativo para dar con el responsable del feminicidio.

Hasta la fecha todavía no se tiene rastro del paradero de los menores de edad, entre quienes se han reconocido como: