Así estafaron a pareja de adultos mayores con 50 mil pesos por una transmisión en vivo de Facebook

Una pareja de adultos mayores en Cajeme, Sonora, perdió cerca de 50 mil pesos luego de caer en una estafa que comenzó con un comentario en una transmisión en vivo de Facebook.

José Manuel Acosta, fundador de Sonora Cibersegura, relató a medios locales que este caso fue atendido recientemente por su organización y advirtió sobre el nivel de sofisticación que han alcanzado este tipo de fraudes.

¿Cuál fue el modus operandi?

Según explicó Acosta, los ciberdelincuentes aprovechan redes sociales, transmisiones en vivo y herramientas tecnológicas para llamar la atención de sus víctimas. En este caso, la pareja vio durante un Facebook Live un mensaje donde se ofrecía una supuesta herencia millonaria proveniente de Francia.

El anuncio incluía un número de contacto para solicitar más información, lo que llevó a los adultos mayores a comunicarse con los supuestos gestores del dinero.

También te puede interesar: ¡Alerta de fraude! Usan falsa renovación de tarjeta para robar tus datos bancarios

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con el relato, los estafadores les pidieron documentos personales, entre ellos identificaciones oficiales con fotografía y comprobantes de domicilio, bajo el argumento de que eran necesarios para liberar un supuesto premio de 100 mil dólares.

Posteriormente, les solicitaron 10 mil pesos para cubrir trámites bancarios internacionales. Una vez que obtuvieron el dinero y la documentación, comenzaron nuevas llamadas y videollamadas, pero ahora con un tono más violento.

Según la denuncia, en esas videollamadas aparecían hombres armados y encapuchados que amenazaban a la pareja y aseguraban tener ya sus direcciones, fotografías y datos familiares, con lo que lograron que siguieran haciendo depósitos hasta sumar casi 50 mil pesos.

José Manuel Acosta explicó que ahí comenzó un verdadero calvario para la pareja y advirtió que estos fraudes ya no son simples engaños, sino esquemas cada vez más complejos.

También te puede interesar: Fiscalía mantiene investigaciones por fraudes financieros en Durango

Los adultos mayores, entre los más vulnerables

Acosta señaló que las personas adultas mayores se han convertido en uno de los principales blancos de este tipo de fraudes, debido a que muchas se están incorporando al uso de redes sociales y aplicaciones de mensajería sin conocer todos los riesgos.

Por ello, recomendó desconfiar de cualquier oferta de dinero inesperada, no compartir datos personales, no hacer depósitos anticipados y, sobre todo, acompañar a los adultos mayores en la configuración de la privacidad de sus redes sociales y en la identificación de señales de fraude.