¿'El 40' fue detenido durante operativo en Casablanca, Durango? Esto es lo que sabemos

Durante la madrugada del martes 9 de junio, una intensa movilización se registró sobre carretera a Parral, específicamente a la altura del poblado Casablanca, en Durango capital, lo que alertó a habitantes del lugar.

El hecho se derivó de un operativo coordinado entre la Guardia Nacional y el Ejército Militar en una finca ubicada en esa zona, sin embargo, al arribar al sitio presuntamente hubo un enfrentamiento entre estas corporaciones y civiles armados.

La situación se extendió hasta altas horas de la madrugada, dejando bloqueado el tramo carretero de este sitio, y algunos vehículos incendiados -según testigos y videos-.

Por la mañana la presencia de estos elementos continuaba en Casablanca , sin embargo, también habían extendido patrullajes de vigilancia vía terrestre, cerca de El Pueblito, y vía aérea en el primer cuadro de la ciudad.

Hora más tarde, varios medios -incluidos nacionales- informaron que durante esta movilización en Durango había sido detenido un presunto líder criminal identificado como "El 40".

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¿Qué se sabe sobre la detención de este líder criminal?

Luego de que la información sobre la presunta detención comenzara a trascender, otros medios contradijeron la versión, asegurando que no fue detenido y que presuntamente se habría dado a la fuga durante el operativo.

Hasta el momento, ninguna autoridad federal ha emitido mayores destalles sobre este supuesto arresto.

En cuanto al resultado del operativo, cifras preliminares apuntan a que varios vehículos fueron asegurados y hay algunos detenidos.