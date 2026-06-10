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OPERATIVO DURANGO

¿'El 40' fue detenido durante operativo en Casablanca, Durango? Esto es lo que sabemos

En la intensa movilización registrada en la madrugada del martes, habrían participado civiles para tratar evitar el operativo.

¿'El 40' fue detenido durante operativo en Casablanca, Durango? Esto es lo que sabemos

¿'El 40' fue detenido durante operativo en Casablanca, Durango? Esto es lo que sabemos

REDACCIÓN WEB
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Durante la madrugada del martes 9 de junio, una intensa movilización se registró sobre carretera a Parral, específicamente a la altura del poblado Casablanca, en Durango capital, lo que alertó a habitantes del lugar. 

El hecho se derivó de un operativo coordinado entre la Guardia Nacional y el Ejército Militar en una finca ubicada en esa zona, sin embargo, al arribar al sitio presuntamente hubo un enfrentamiento entre estas corporaciones y civiles armados. 

La situación se extendió hasta altas horas de la madrugada, dejando bloqueado el tramo carretero de este sitio, y algunos vehículos incendiados -según testigos y videos-.

Por la mañana la presencia de estos elementos continuaba en Casablanca, sin embargo, también habían extendido patrullajes de vigilancia vía terrestre, cerca de El Pueblito, y vía aérea en el primer cuadro de la ciudad. 

Hora más tarde, varios medios -incluidos nacionales- informaron que durante esta movilización en Durango había sido detenido un presunto líder criminal identificado como "El 40".


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¿Qué se sabe sobre la detención de este líder criminal?


Luego de que la información sobre la presunta detención comenzara a trascender, otros medios contradijeron la versión, asegurando que no fue detenido y que presuntamente se habría dado a la fuga durante el operativo. 


Hasta el momento, ninguna autoridad federal ha emitido mayores destalles sobre este supuesto arresto. 


En cuanto al resultado del operativo, cifras preliminares apuntan a que varios vehículos fueron asegurados y hay algunos detenidos.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: operativo durango líder criminal enfrentamiento El 40 Casablanca Casablanca,, durante, detenido, operativo

               

                
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