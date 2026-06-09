Difunden VIDEO del momento en que se registró presunto enfrentamiento en carretera a Parral

Durante la madrugada de este martes 9 de junio se reportó una intensa movillización militar en el poblado Casa Blanca, del municipio de Durango, el cual también habría derivado en un supuesto enfrentamentamiento.

Según la información que se obtuvo, elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional arribaron a la zona debido a un operativo que realizarían, sin embargo, civiles armados los atacaron.

Los hechos pusieron en alerta a los habitantes, quienes estuvieron insistiendo al número de emergencia 911 sobre un enfrentamiento, así como algunos vehículos incendiados.

Además, fuerzas federales habría solicitado apoyo debido a que entre 100 y 150 personas se encontraban en el área donde estaba asegurado por autoridades.

¿Qué se sabe sobre este operativo?

De manera extraoficial se dice que este operativo se implementó para revisar un predio ubicado en esa zona , y tras el presunto enfretamiento varias personas resultaron heridas de bala.

También, se mencionó que al menos tres vehículos habían sido asegurados entre las comunidades de Juan B. Ceballos y Morcillo, mismas que fueron puestas a disposición de las autoridades federales.

Así fue el momento del enfrentamiento en Casa Blanca

A horas de los hechos, comenzó a trascender en redes sociales un video del momento en que este operativo derivó en las acciones mencionadas.

En las imágenes se pueden observar varias unidades de fuerzas federales y personas (sin identificar si eran elementos) pidiendo que avanzaran, mientras algunos disparos se escuchan al fondo.

"Aváncele, aváncele", gritan mientras varias personas están sobre la orilla de la carretera, tan solo a unos metros de lo que ocurre.

En otros clips, se ve el momento en que entre una y dos unidades particulares están bajo fuego.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado más acerca del hecho.

Crédito: Redes Sociales.

Otros operativos en Durango

Luego de informarse sobre este operativo en carretera a Parral, en diversos puntos de la capital se han desarrollado otras movilizaciones vía terrestre y aérea, esto cerca de El Pueblito y la Zona Centro.

Elementos de la Guardia Nacional y Ejército Militar mantienen sitiado un sector, sin que hasta ahora se tenga conocimiento del motivo.