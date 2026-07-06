Así terminó una camioneta de casi 3 mdp tras un accidente por aparente exceso de velocidad

Se registró un aparatoso choque entre dos vehículos, siendo uno de estos valorado en un costo considerablemente alto. Sin embargo, ¿a qué se debió? Esto es lo que se sabe de momento.

¿Cómo sucedió?

El incidente tuvo lugar el día lunes 06 de julio de 2026 entre las 05:00 a 05:30 horas sobre la avenida López Mateos, localizada a la altura del fraccionamiento El Palomar en dirección a la salida de la ciudad Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco.

Acorde con testigos que presenciaron el accidente, el conductor de una camioneta tipo RAM TRX de un precio cercano a los 3 millones de pesos se encontraba manejando a exceso de velocidad permitida en el área, lo que provocó que colisionara con un camión revolvedor de cemento que transitaba en frente suyo.

Tras el impacto, el vehículo comenzaría a derrapar descontroladamente durante varios metros para luego empezar a dar volteretas sobre el pavimento, terminando nuevamente sobre sus cuatro ruedas, aunque con daños de carácter significativo en la carrocería y el motor.

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¿Qué fue de la escena?

Luego del percance, elementos de la Policía Vial acordonaron los cuatro carriles centrales de la avenida para iniciar con las diligencias correspondientes (entre las que se incluye el levantamiento de la camioneta destruida con una grúa) para evitar un nuevo incidente en la zona.

Con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Civil (SSPC) y Bomberos de la ciudad, se realizaron trabajos de limpieza en consecuencia del derrame de aceite y gasolina del vehículo accidentado con el propósito de prevenir cualquier riesgo para los transeúntes.