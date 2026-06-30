Profeco: Estas son las gasolineras con mejor relación calidad-precio en este 2026, según estudio

La gasolina es un recurso de suma importancia en la vida de todos los mexicanos, ya que es el combustible que les permite movilizarse en las ciudades para trabajar, realizar sus compras, etc. En estos últimos años, los precios de este carburante han fluctuado de forma irregular; es por esto que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevó a cabo una investigación con el objetivo de descubrir las estaciones gasolineras con mejor relación calidad-precio.

Requisitos a tomar en cuenta

Durante su búsqueda, la institución tomó como referencia múltiples aspectos principales a calificar en todas las gasolineras a examinar, siendo estas las siguientes:

El apego a las normas de servicio .

. Los costos de todos los tipos de combustible.

de todos los tipos de combustible. El llenado de litros completos .

. El margen de ganancias de la instalación.

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¿Cuáles son las mejores marcas?

De acuerdo con los resultados de la investigación, las marcas gasolineras con el mejor radio de calidad-precio son G500, BP y Osan, calificadas como amigables con los consumidores por sus márgenes de ganancia bajos, su apego a las normativas, el servicio de calidad que brindan a sus clientes y sus precios competitivos .

En cuanto a sucursales específicas, la Profeco reconoce las siguientes estaciones como las mejores por su desempeño: La unidad Pemex en Altamira, Tamaulipas; la estación Osan en Coatzacoalcos, Veracruz, y la gasolinera G500 en Tlanepantla, Estado de México.

A pesar de estos reconocimientos, es normal que las gasolineras tengan diferencias en todos los estados; por ende, la procuraduría recomienda usar su programa “Quién es quién en los precios de la gasolina” para consultar, comparar los precios de las despachadoras en cada región del país y ver cuáles son las sucursales donde se registran los precios más bajos.

Si se desea encontrar la mejor opción en la región, se deben tomar en cuenta aspectos como la calidad del servicio, el cumplimiento de las normativas y el mantenimiento de las instalaciones, sin dejar de lado el requisito más evidente, los costos.