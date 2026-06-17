Profeco activa operativos de vigilancia en comercios de Durango por promociones por el Mundial

Hasta la fecha no se ha registrado un incremento de quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Durango contra establecimientos y tiendas que ofrecen promociones u ofertas en torno al Mundial 2026.

El delegado José Carlos Arellano Banda comentó que las quejas no se han incrementado; sin embargo, la vigilancia y el monitoreo de precios mediante rondines por parte del personal son constantes.

“No se ha registrado nada fuera de lo normal, ni un pico de quejas por cuestión del Mundial”, afirmó.

Aseguró que los establecimientos ubicados en el Corredor Constitución, así como en otras zonas con mayor concentración de personas, son los principales puntos donde se está enfocando la vigilancia.

Los comercios deben contar con ofertas claras, precios de menú actualizados y respetar las promociones anunciadas. Además, no deben modificarlas de un momento a otro ni cobrar precios que no estén publicados.

Reconoció que algunos establecimientos transmitirán partidos y ofrecerán promociones, pero también existen negocios que, aprovechando la temporada, están implementando diversas dinámicas y descuentos.

En el caso de quejas contra establecimientos que cobren propina obligatoria o pretendan aplicar comisiones por pagos con tarjeta, indicó que tampoco se han registrado denuncias.