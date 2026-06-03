¿Buscas una pantalla para ver el Mundial 2026?, Profeco revela las mejores del mercado

El Mundial 2026, siendo uno de los espectáculos deportivos más esperados ya se encuentra a la vuelta de la esquina, por esto es común intentar buscar la mejor opción para presenciarlo desde la comodidad del hogar, sin embargo, abundan un sin fin de opciones que pueden abrumar a más de uno. Afortunadamente, el órgano gubernamental encargado de velar por el bienestar del consumidor, ha seleccionado las mejores pantallas del mercado.

¿Qué hay que tomar en cuenta?

El mercado de pantallas es reconocido por su amplitud de opciones que varían dependiendo de sus características. Si bien, esto puede ser una buena oportunidad para comparar cada modelo, puede resultar bastante abrumador y estresante. Es por esto que l a Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha emitido recomendaciones a considerar al momento de realizar la compra de una televisión de pantalla plana.

Para comenzar, es recomendable que el producto se adquiera en una tienda departamental o en un establecimiento en el que la marca de preferencia tenga presencia oficial; a su vez, es indispensable solicitar que se selle la garantía, ya que será necesaria en caso de cualquier reclamo a futuro; como dato adicional, algunas tiendas ofrecen ampliar la garantía del fabricante/importador a cambio de un gasto adicional, permitiendo la reparación o sustitución de del equipo por uno similar, por lo que también es necesario evaluar esta condición.

De igual forma, el precio puede incrementar dependiendo de las características del producto, por lo que es de suma importancia analizar detenidamente cuál será el propósito del equipo y si es que realmente dichas capacidades son indispensables para su fin; como extensión de la recomendación anterior, es primordial revisar las apps de streaming integradas en el dispositivo, ya que algunas requerirán de registro e incluso el pago de una suscripción para su uso.

Finalmente, es imperativo inspeccionar que el producto cuente con todo sus aditamentos y accesorios para su correcto funcionamiento, como lo serían el control remoto y el cable de alimentación, además de su póliza de garantía y su respectivo instructivo, por mencionar algunos. Una vez realizada la compra, se aconseja fotocopiar o respaldar digitalmente el recibo en caso de futuros reclamos, debido a que el papel térmico se termina degradando rápidamente con el paso del tiempo.

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¿Cuáles son las mejores pantallas LED?

La Profeco realizó múltiples pruebas para seleccionar las mejores pantallas tipo LED en el mercado, tomando en consideración aspectos clave como la presentación requerida de la información del producto dentro de la normatividad; el color, contraste uniformidad y el nivel de negro en la imagen; y el rango de frecuencias sonoras y la fidelidad del sonido a volumen alto.

Fueron seleccionados para el estudio un total de 49 modelos distintos, los cuales se catalogaron dentro de tres categorías: 'E' (Excelente), 'MB' (Muy Bueno) y 'B' (Bueno). Entre estos se encuentran 13 pantallas de 40" y 43", 10 de 50", 15 de 55" y 58", y, finalmente, 11 televisores de 65 pulgadas. A continuación presentamos los resultados:

40" y 43":

AIWA AW40B4SMRK - 40" (4,042.11 MXN): MB.

ATVIO ATV4022FR - 40" (3,732.86 MXN): B.

ONN 40CF2000R - 40" (2,790.00 MXN): MB.

PHILIPS 40PFL6654/F8 - 40" (4,490.00 MXN): B.

TCL 40Q3K - 40" (4378.92 MXN): B.

AIWA AW43RKQ - 43" (4,894.50 MXN): MB.

HAIER3 H43S80FUX - 43" (5,699.00 MXN): MB.

HISENSE 43A65NV - 43" (5,970.32 MXN): MB.

HISENSE 43A4NV - 43" (5,320.00 MXN): MB.

JVC SI43FRF - 43" (4,441.38 MXN): B.

LG 43UA7500PSA - 43" (6,587.89 MXN): MB.

TCL 43Q6K - 43" (6,143.30 MXN): MB.

VIOS VI-43T232 - 43" (3,490.00 MXN): MB.

De 50":

AIWA AW50RKQ (5,870.67 MXN): MB.

ATVIO ARK5017ILED (6,658.17 MXN): B.

HAIER H50S80FUX (7,634.00 MXN): B.

HISENSE 50U6QV (8,228.42 MXN): MB.

HKPRO HKP50RUHD3 (4,999.00 MXN): MB.

JVC SI50URF (5,779.97 MXN): B.

ONN 50CU5000R (4,856.67 MXN): MB.

PHILIPS 50PUL6653/F8 (6,158.00 MXN): MB.

TCL 50Q6K (7,164.63 MXN): B.

VIOS VI-50T232 (6,263.91 MXN): MB.

De 55" y 58":

AIWA AW55RKQ - 55" (7,412.33 MXN): MB.

ATVIO ATV5523KR - 55" (6,990.00 MXN): MB.

HAIER H55S80FUX - 55" (8,399.00 MXN): B.

HISENSE 55A65NV - 55" (6,877.36 MXN): B.

HKPRO HKP55RUHD3 - 55" (5,999.00 MXN): B.

JVC SI55URF - 55" (6,563.97 MXN): MB.

LG OLED55C55C5PSA - 55" (18,124.15 MXN): E.

ONN 55CU5000R - 55" (5,289.99 MXN): MB.

PHILIPS 55PUL6653/F8 - 55" (8,490.00 MXN): B.

SAMSUNG QN55S85HAEXZX - 55" (20,999.00 MXN): E.

SONY K-55S20CM2 - 55" (9,874.11 MXN): MB.

TCL 55Q6K - 55" (7,428.70 MXN): MB.

TCL 55QM7K - 55" (12,690.63 MXN): MB.

VIOS VI-55QUCL1F5MX - 55" (7,990.00MXN): B.

SAMSUNG UN58U8000HFXZX - 58" (9,999.00 MXN): MB.

De 65":