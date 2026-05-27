Profeco: Estas son las papas ‘menos dañinas’ por su bajo contenido en grasa y sodio

Las botanas populares que encontramos en las misceláneas y supermercados son uno de los gustos de los mexicanos, pero la Profeco advierte sobre su etiquetado.

Debido a su alto índice en niveles de sodio, grasa y calorías, las frituras embolsadas perjudican gravemente la salud. En un estudio reciente publicado en la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor destacó que algunas marcas de frituras ofrecen valores más bajos en comparación con otras marcas.

¿Cuál fue el resultado del estudio realizado por la Profeco?

La Profeco revisó 67 productos entre papitas fritas, frituras de maíz, botanas a base de papa y unas más a base de trigo. El estudio tomó en cuenta la información nutrimental, contenido energético, sodio, grasa, proteína y etiquetado comercial.

Es fundamental mencionar que la Profeco no calificó a ninguna botana "saludable", pero sí destacó cuáles provocan menos daño a la salud.

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Excesivo consumo en los mexicanos

Profeco hizo mención de que este tipo de antojo debe consumirse con moderación para evitar repercusiones a la salud, pues la mayoría de ellos presenta sellos por exceso de calorías, sodio y grasa.

Explicó que el exceso de consumo de este producto eleva el riesgo de padecer hipertensión y problemas derivados.

Botanas más dañinas para la salud

En el estudio se detectaron productos con un alto nivel de sodio, grasa, así como inconsistencias en el etiquetado.

Great Value Papas Fuego , con 1300 mg de sodio, pero realmente contiene 2828 mg por cada 100 gramos.

, con 1300 mg de sodio, pero realmente contiene 2828 mg por cada 100 gramos. Bokados Boka-Chitos , producto hecho con "+ queso", se descubrió que no contiene queso.

, producto hecho con "+ queso", se descubrió que no contiene queso. Valley Foods Potato Chips Limón Crujiente, que contiene más grasa de la declarada en su etiqueta, con 38.8 gramos por cada 100 grs.

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Papas menos dañinas, ¿cuáles son?

Entre las botanas analizadas, algunas marcas sobresalieron por tener menos niveles de sodio; a continuación te damos a conocer los resultados.

Sabritas Original, 247 mg de sodio por cada 100 g.

247 mg de sodio por cada 100 g. Sol Tubi-Papa Original, 248 mg de sodio.

248 mg de sodio. Sabritones Papas Sal, 251 mg de sodio.

251 mg de sodio. Golden Hills con sal, 299 mg de sodio.

Para la Profeco, estas papas fritas contienen menos grasa y menos calorías, pero invito a los mexicanos a moderar su consumo y a comer saludable.