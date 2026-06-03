¿Dónde ver el Mundial 2026 en México? Guía para no perderse entre TV abierta, cable y streaming

A pocos días de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, una pregunta empieza a repetirse entre muchos aficionados mexicanos: ¿por dónde se podrá ver el Mundial?

Aunque México será uno de los países anfitriones y la expectativa va en aumento, la realidad es que no todos tienen claro si los partidos pasarán por televisión abierta, por cable, por streaming o si será necesario pagar un paquete adicional para ver todo el torneo.

Y la respuesta corta es: sí habrá partidos gratis, pero no todos.

El Mundial 2026 tendrá 104 partidos y, en México, la cobertura estará dividida entre televisión abierta, canales de paga y plataformas digitales. Por eso, antes de que llegue el silbatazo inicial, conviene saber qué opción se ajusta mejor a cada aficionado.

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TV abierta: la opción gratis, pero limitada

Para quienes no quieren pagar, sí habrá partidos por televisión abierta.

TV Azteca confirmó la transmisión de 32 partidos del Mundial 2026, los cuales se podrán ver gratis por Azteca 7, así como por el sitio y la app de TV Azteca Deportes. Entre los encuentros incluidos están los partidos de la Selección Mexicana.

Del lado de Televisa, también habrá partidos por Canal 5 y otras señales abiertas seleccionadas, además de la cobertura de TUDN y ViX en los juegos incluidos dentro de su programación.

La ventaja de esta opción es clara: no se paga suscripción. La desventaja también: no será todo el Mundial. Quienes se conformen con ver los partidos de México, algunos duelos atractivos de fase de grupos y parte de la fase final, podrán arreglárselas con TV abierta.

ViX Premium: la opción para ver los 104 partidos

La opción más completa para ver el Mundial 2026 en México será ViX Premium con el Pase Mundial 2026.

De acuerdo con la información oficial de la plataforma, el Pase Mundial da acceso a todos los partidos del torneo, además de contenido exclusivo, análisis, programas especiales, resúmenes extendidos y multicámaras.

El costo oficial del Pase Mundial 2026 es de 999 pesos, aunque ViX mantiene una promoción de 799 pesos por tiempo limitado. En el caso de nuevos clientes, también se ofrece una suscripción anual de ViX Premium con el Pase Mundial incluido por 1,499 pesos.

Un detalle importante: no basta con comprar el pase si se tiene plan mensual. La plataforma advierte que se debe mantener activa la suscripción a ViX Premium durante el periodo del Mundial; de lo contrario, se pierde el acceso a los partidos.

En pocas palabras: ViX es la opción para quien quiere ver absolutamente todo, desde los juegos de México hasta partidos que difícilmente llegarán a TV abierta.

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Izzi: paquete adicional para clientes

Izzi también está promoviendo el acceso al Mundial completo mediante ViX Premium Mundial.

En su sitio oficial, la compañía ofrece a sus clientes la posibilidad de contratar ViX Premium Mundial por 599 pesos para ver los 104 partidos del torneo. Esta opción está dirigida principalmente a quienes ya tienen servicio con la empresa o cuentan con paquetes que incluyen ViX Premium.

La ventaja es que puede integrarse al servicio de casa; la desventaja es que sigue siendo un pago adicional para desbloquear todo el Mundial.

Sky: complemento con ViX Premium Mundial

Sky también aparece dentro de las opciones para ver el Mundial completo mediante ViX Premium Mundial.

La empresa señala que los usuarios deben verificar si su paquete incluye ViX Premium y, en caso necesario, añadir el complemento ViX Premium Mundial para asegurar el acceso a todos los partidos.

A diferencia de otras plataformas, en la información pública revisada no aparece un precio único visible para todos los usuarios, por lo que el costo puede depender del paquete contratado o de las condiciones que ofrezca la compañía al momento de la contratación.

ESPN y Disney+ también entran al Mundial

Otra opción de paga será ESPN a través de Disney+ Plan Premium, aunque no con la totalidad del torneo. La cobertura anunciada contempla 30 partidos del Mundial 2026, entre ellos encuentros de fase de grupos, rondas eliminatorias, semifinales y la final. Por ello, puede ser una alternativa para quienes ya cuentan con Disney+ Premium, pero no sustituye al Pase Mundial de ViX si lo que se busca es ver los 104 partidos.

¿Y si tengo cable con TUDN?

Tener un sistema de televisión de paga con TUDN puede servir para ver parte de la cobertura, especialmente los partidos seleccionados por TelevisaUnivision.

Sin embargo, esto no garantiza el acceso a los 104 partidos. Para ver todo el Mundial, la opción completa sigue siendo el Pase Mundial de ViX Premium o los paquetes que lo integren mediante operadores como Izzi o Sky.

Esto aplica también para usuarios de otros servicios de televisión de paga: podrán ver señales abiertas o canales deportivos incluidos en su paquete, pero no necesariamente tendrán el Mundial completo.

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Entonces, ¿cuál opción conviene?

Para quien solo quiere ver a México y algunos partidos importantes, la TV abierta puede ser suficiente. Habrá juegos gratis por Azteca 7, Canal 5 y plataformas digitales de las televisoras.

Para quien quiere ver todos los partidos, la ruta más directa es ViX Premium con el Pase Mundial 2026. Esta opción está pensada para quienes no quieren depender de la programación abierta y buscan acceso completo al torneo.

Para clientes de Izzi o Sky, conviene revisar si el paquete contratado ya incluye ViX Premium y cuánto cuesta agregar ViX Premium Mundial, pues estas empresas lo están ofreciendo como complemento especial.

Cuidado con las páginas pirata

Ante la demanda que genera el Mundial, también suelen aparecer sitios, enlaces y transmisiones falsas que prometen partidos gratis. Además de ser ilegales, muchas de estas páginas pueden representar riesgos para los usuarios, como robo de datos personales, cargos no autorizados o instalación de programas maliciosos.

La recomendación es verificar siempre que la transmisión venga de canales oficiales, plataformas reconocidas o aplicaciones autorizadas.

La guía rápida

IA

Si no quieres pagar: busca los partidos por TV abierta en Azteca 7, Canal 5 y plataformas oficiales de las televisoras.

Si quieres ver todo: necesitas ViX Premium con el Pase Mundial 2026.

Si tienes Izzi o Sky: revisa si puedes contratar ViX Premium Mundial como complemento.

Si solo tienes cable: podrás ver algunos partidos por canales como TUDN, pero no necesariamente todo el torneo.

El Mundial 2026 será el más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos. Pero para los aficionados mexicanos, la primera jugada será fuera de la cancha: elegir bien por dónde verlo.