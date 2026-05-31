Mundial 2026: ¿Portugal ganará la Copa? La teoría viral que habla de un 'guion' de la FIFA

Una supuesta filtración comenzó a circular en redes sociales con una promesa tan escandalosa como difícil de comprobar: que los campeones de las próximas Copas del Mundo ya estarían “escritos” hasta el año 2046.

La publicación, compartida con tono de conspiración, asegura que un presunto empleado de la FIFA habría encontrado en un archivo secreto de la sede en Zúrich un documento con los ganadores de los Mundiales desde 2002 hasta 2046. En esa lista, Portugal aparece como campeón del Mundial 2026, seguido por Inglaterra en 2030, Bélgica en 2034, Francia en 2038, España en 2042 y Alemania en 2046.

Sin embargo, hasta ahora no existe evidencia pública, documento oficial ni confirmación que respalde esa supuesta filtración. La propia imagen que circula presenta señales que alimentan las dudas sobre su autenticidad, como errores de formato, años incompletos —por ejemplo “2002” aparece como “200”— y una fuente atribuida de forma vaga a “foros ocultos” o a la “Deep Web”, sin enlaces verificables ni identidad confirmada.

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¿Portugal puede ganar el Mundial 2026?

En lo deportivo, Portugal sí aparece como una de las selecciones que genera expectativa rumbo al Mundial 2026. FIFA incluso destacó la convocatoria portuguesa y el hecho de que Cristiano Ronaldo se perfila para disputar su sexta Copa del Mundo, un dato que aumenta el interés alrededor de la selección lusitana.

Pero que Portugal sea candidato no significa que exista un “guion” confirmado. El Mundial 2026 se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, será el primero con 48 selecciones y tendrá 104 partidos, de acuerdo con la información oficial de FIFA.

La lista viral y sus inconsistencias

La lista que circula en redes intenta mezclar campeones reales con supuestas predicciones futuras. Para darle apariencia de credibilidad, arranca con resultados conocidos: Brasil en 2002, Italia en 2006, España en 2010, Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022.

Después comienza la parte especulativa: Portugal en 2026, Inglaterra en 2030, Bélgica en 2034, Francia en 2038, España en 2042 y Alemania en 2046.

El problema es que no hay forma verificable de atribuir ese documento a FIFA. Además, la organización sí ha confirmado sedes futuras, pero no existe ningún mecanismo oficial —ni deportivo— que permita anticipar campeones. La FIFA confirmó que el Mundial 2030 será organizado por Marruecos, España y Portugal, con partidos conmemorativos en Argentina, Paraguay y Uruguay; mientras que Arabia Saudita organizará la edición 2034.

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¿Por qué se volvió viral?

El gancho es perfecto para redes: combina fútbol, misterio, Cristiano Ronaldo, FIFA, “archivo secreto” y una supuesta filtración. Además, aparece en un momento en el que crece la expectativa por el Mundial 2026, especialmente porque México será una de las sedes.

También ayuda que Portugal sea un candidato atractivo para la conversación pública. Si la selección portuguesa llega lejos en el torneo, este tipo de publicaciones seguramente volverán a circular como si fueran una “prueba” de que todo estaba planeado.

Entonces, ¿es real?

Hasta el momento, no. Se trata de una publicación viral sin sustento comprobable. No hay documento oficial, investigación periodística confiable ni declaración de FIFA que confirme la existencia de un supuesto “guion” de campeones hasta 2046.

Lo que sí hay es una teoría que juega con resultados pasados y predicciones futuras para provocar debate. Portugal puede ser candidato, pero de ahí a afirmar que ya está escrito como campeón del Mundial 2026 hay una enorme diferencia.

Por ahora, el único guion confirmado es el calendario: el balón comenzará a rodar en 2026 y, como siempre, será la cancha la que decida si Portugal, Francia, Argentina, Brasil, España, Inglaterra o cualquier otra selección levanta la Copa.