¿Hay desabasto de gasolina en México?, esto responde el Gobierno ante esta polémica

Desde comienzos del año 2026 ha surgido una problemática alrededor de la empresa gasolinera Pemex, la cual apunta a la falta de combustible en gasolineras de todo el país. A pesar de que la organización ya ha anunciado su postura en determinadas ocasiones, la presión que la población ha ejercido sobre Pemex es gigantesca, por lo que se dieron a la tarea de investigar. ¿Qué fue lo que descubrieron?

Desabasto en terminales

De acuerdo a la información brindada por proveedores de gasolina en una entrevista, Pemex ha estado racionando el combustible en todas las áreas de recarga, por lo que no parece haber indicio de un desabasto preocupante.

Sin embargo, han dejado en claro que algunas terminales no han podido abastecerse por inconvenientes de disponibilidad de buques para la descarga de dicha materia , como en la terminal de Manzanillo; aunado a esto, estos gasolineros tampoco encontraron suerte en las terminales de Guadalajara o en Mazatlán, por ende, no les quedó otra opción más que abastecerse en la terminal de Topolobampo, Sinaloa, provocando un aumento en el coste logístico.

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Respuesta de las autoridades

Por otro lado, algunos gasolineros sí han expresado su inconformidad con Petróleos Mexicanos (Pemex) con denuncias sobre cierres provocados de manera arbitraria por el desabasto en el suministro de gasolina.

La presión ejercida por empresarios gasolineros hacia el organismo provocó que se llevara a cabo una investigación interna junto a demás autoridades gubernamentales, como la Secretaría de Energía (Sener), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

Después de un exhaustivo análisis, dieron a conocer los resultados en un comunicado, indicando que no existe escasez de recursos ni el cierre de sucursales para ocultar la falta de combustible , además de un aumento del 9 % en cuanto a venta de gasolina y diésel, lo que confirma su disponibilidad para todos.

Reiteraron que el fin de esta inspección es el de proporcionar combustible de forma regular, preservando la calidad, los volúmenes adecuados y siguiendo los protocolos de seguridad al pie de la letra.