¿Quién es 'El Chapo' Isidro, sujeto ligado a 'El 24' que fue detenido con armamento en Sinaloa?

Durante la mañana del lunes 15 de junio, el Gabinete de Seguridad Federal informó sobre la detención de Iván Raymundo "N", alias "El 24", junto a 10 personas más en el estado de Sinaloa.

Sin embargo, entre la información compartida por autoridades, se dijo que esta persona fue identificada como uno de los principales mandos regionales de una facción que estaría a cargo de "El Chapo" Isidro.

El operativo en Sinaloa

Las acciones para realizar esta detención se llevaron a cabo en los municipios de Culiacán, Mocorito, El Rosario, Mazatlán, San Ignacio y Cosalá , las cuales estuvieron a cargo de elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Ahí, fue posible asegurar más de 35 armas de fuego, un fusil Barrett, miles de cartuchos, vehículos, chalecos tácticos y placas balísticas; así como desmantelar seis lugares utilizados para elaboración de drogas sintéticas, que equivalen a 110 millones de pesos.

¿Quién es 'El Chapo' Isidro?

Aunque el apodo se posiciona con otra persona, se trata de Fausto Isidro Meza Flores, nació en 1982 y se convirtió en el líder criminal de una facción de los Beltrán Leyva.

Según autoridades federales e investigaciones periodísticas, su operación se desarrolla en los municipios del norte de Sinaloa, entre ellos Guasave, Sinaloa, Ahome y El Fuerte; sin embargo, su influencia es mayor y se extienda hasta el sur de Sonora.

Algunas fuentes indican que es enemigo de dos exnarcotraficantes: Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada , ambos fundadores del Cártel de Sinaloa y presos en Estados Unidos, surge tras la captura de Alfredo Beltrán Leyva, alias "El Mochomo", en 2008.

Cuando Isidro fue designado a controla la zona de Guasave, tuvo que enfrentarse a Jorge Iván Gastélum, alias "El Cholo" Iván, y quien era empleado de Guzmán Loera.

Durante 2021, cinco años después de que Joaquín fue detenido y extraditado a Estados Unidos, "El Chapo" Isidro mantuvo la paz en los municipios que controlaba debido a los acuerdos.

No obstante, tras la detención de Zambada García en Estados Unidos y en medio de la pelea interna por entre "La Mayiza" y "Los Chapitos" por el Cártel de Sinaloa, Meza Flores vio la oportunidad y también entró a la contienda.

Pese a esto, algunos medios han destacado que este personaje logró unirse a los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán , pero hasta la fecha no ha sido confirmado.

Aunque Isidro sí ha sido capturado, también ha sido puesto en libertad por las autoridades mexicanas, sin embargo, desde 2025 el Gobierno de Estados Unidos ingresó a "El Chapo" a la lista de los capos peligros y más buscados, por lo que se mantiene la oferta de una millonaria recompensa por información que de con su paradero.