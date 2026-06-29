¿Qué dijo Sheinbaum sobre el exdirector de Pemex que fue captado golpeando a su esposa?

Después de finalizar un evento en Chiapas, relacionado con la pensión Mujeres Bienestar, la presidenta Claudia Sheinbaum fue interrogada respecto al vídeo subido a redes sociales, donde se apreciaba la agresión ejercida por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) contra su actual esposa. ¿Qué fue lo que declaró?

Recapitulación de los hechos

Durante la tarde del día 26 de junio de 2026, se subió un vídeo a YouTube que dejaría en exposición las acciones abusivas ejercidas por el expresidente de Pemex, Victor Rodríguez Padilla, hacia su esposa, la doctora María Felicia Jiménez Lavie .

En dicho material, se puede observar cómo inicia este altercado; ambos se encontraban peleando por un teléfono celular y un portafolios de color verde mientras su hijo menor de edad los observaba desde la cercanía.

Cuando Rodríguez Padilla empuja a Jiménez Lavie, el niño huye en dirección a las escaleras para evitar meterse en el conflicto, a la vez que el exdirector somete a su esposa con jaloneos en el cabello y golpes en la cara.

Tras ser lanzada hacia el sillón y habiendo cesado los golpes, Lavie aprovechó la oportunidad, tomó el portafolios y lo colocó cerca del mueble donde se ubicaba un televisor.

Momentos más tarde, intentó detener a su esposo, quien había regresado con un palo de madera para continuar con su agresión.

Este vídeo, que fue grabado el día 15 de marzo de 2025, se encontraba acompañado de un mensaje de la propia María Felicia, en el que describe la situación que se encuentra enfrentando a día de hoy y en donde pide ayuda a la mandataria de México .

«El discurso de ‘amor a la soberanía energética, la defensa a las mujeres y su igualdad’ se quedó en el mitin, en las tribunas de pemex y ahora en el ineel. En casa, un alto mando del gobierno actual le pega a su esposa. Romper el silencio era quedarme sin trabajo, sin dinero, sin tener donde vivir, y quitarme a mis hijos por el simple hecho de su cercanía a las altas esferas de la presidencia, gobernador@s, diputad@s, secretari@s de estado, este es un gobierno liderado por mujeres asi que pido ayuda y que se tomen las medidas necesarias para la protección mia y de mis hijos menores de edad........Todo lo que me pueda pasar a mi o a mis hijos es culpa de Victor Rodríguez Padilla. Ayuda: Presidenta.»

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¿Qué dijo Sheinbaum?

En el momento en el que se le mencionó el video que circuló por redes sociales, la presidenta anunció que todo el peso de la ley caerá sobre el agresor, sin importar si se trata de un anterior líder de alguna empresa importante en el país o si es algún cercano suyo.

«Que se aplique la ley, todo el peso de la ley. Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como este. Tiene que entrar la Fiscalía de Morelos, porque fue en el estado de Morelos, entonces es un delito estatal y tiene que aplicarse la ley, porque no puede haber violencia contra las mujeres. Aquí no es que es conocido de uno y entonces se aplica algo distinto, no; que se aplique la ley y que la Fiscalía de Morelos determine cuál es la sanción penal que debe tener este caso».

También declaró que retirará su actual título como líder del Instituto Nacional de Electricidad y de Energías Limpias (INEEL), evitará que Víctor Rodríguez Padilla asuma cualquier cargo de alto nivel en su régimen y que pondrá mano dura sobre los servidores públicos que ejerzan violencia de algún tipo sobre las mujeres.