Atropellamiento masivo en Los Cabos tras triunfo de México vs Chequia deja 17 heridos | VIDEO

Después de la victoria de México contra el equipo europeo, aficionados del tricolor en Baja California Sur salieron a las calles a celebrar este triunfo significativo para el país. Sin embargo, ocurrió un acontecimiento que haría que esa noche, en lugar de ser recordada como un momento de alegría, quedara en la mente colectiva como una tragedia. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? ¡Esto es lo que sabemos!

Recapitulación de los hechos

El día 24 de junio de 2026, alrededor de las 23:00 horas, aficionados del fútbol se reunieron en la Avenida San Lázaro, ubicada en la localidad de Los Cabos, para celebrar la victoria aplastante del equipo de México en su juego contra la República Checa, llevada a cabo en el Estadio Ciudad de México.

Entre gozo y gritos de alegría, la fanaticada tomó como objetivo de descarga de su emoción un automóvil de color negro que intentaba transitar las calles repletas de gente.

De un momento a otro, el vehículo se vio rodeado mientras lo golpeaban y agitaban, impidiendo su paso, por lo que el conductor tomó una medida poco prudente: aceleró para apartar a la multitud, hecho que desembocó en la pérdida de control y en el choque contra un poste de luz .

Esto provocó un atropellamiento masivo que dejó como saldo a 17 peatones heridos, incluido el mismo conductor.

En uno de los vídeos, se puede apreciar cómo la muchedumbre se acerca al automóvil accidentado para agredir al conductor que seguía dentro de la cabina, a la vez que algunos más se alejaban para ponerse a salvo.

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¿Qué ocurrió después?

De acuerdo con el testimonio de la Dirección General de Seguridad Pública de Los Cabos, cuerpos de bomberos y de servicio de emergencias acudieron al lugar para socorrer a los heridos, mientras que la Defensa Nacional protegía el sitio y aseguraba al atacante.

Por otro lado, destacaron que de las 17 personas lesionadas, 8 mujeres y 2 hombres fueron trasladados hacia el Hospital General No. 26 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 3 ciudadanos fueron llevados al Hospital General San Lucas, otros 2 al Hospital San Luke’s y uno más al Hospital AMC.