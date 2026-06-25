Decomisan más vehículos durante operativos militares en Durango; tres eran blindados

Las autoridades federales dieron a conocer el aseguramiento de más armamento y vehículos en territorio duranguense, derivado de los despliegues militares.

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana dio a conocer que entre las acciones implementadas durante este miércoles, principalmente en la región serrana, los elementos del Ejército Mexicano lograron localizar cinco vehículos, entre ellos tres con blindaje de fábrica.

En campamentos y parajes de la Sierra Madre Occidental, los militares también aseguraron dos armas largas, un arma corta, 15 cargadores, mil 282 cartuchos, dos chalecos tácticos y tres placas balísticas.

Conforme a los procedimientos legales correspondientes, todo lo anterior fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, de la Fiscalía General de la República, para proceder con las investigaciones correspondientes.