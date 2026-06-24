Siguen los operativos militares en Durango; sitian domicilio de la colonia IV Centenario

Cerca del mediodía de este miércoles, elementos del Ejército Mexicano desplegaron un operativo en la colonia IV Centenario, en la ciudad de Durango.

Fue en la intersección de calle 5 de Mayo y calle Bravo, sitio donde los efectivos militares se aproximaron para sitiar un domicilio.

Un convoy de militares llegó a esta zona poco después de las 11:00 horas, y cerraron las calles aledañas como parte del protocolo de seguridad.

Al exterior de la vivienda se encontraba una camioneta Hummer, en color amarillo, misma que fue inspeccionada.

Hasta ahora no se tiene conocimiento de personas detenidas como resultado de este operativo.

Se espera que en breve, sea la propia autoridad quien de oficialice lo sucedido en este lugar.

ANTECENDENTE

Estos operativos forman parte de las labores de seguridad a cargo de fuerzas federales que comenzaron a inicios del mes de junio en territorio duranguense.

Cientos de militares de élite arribaron a la entidad luego de un enfrentamiento ocurrido en la Loma de Praxedis que dejó como resultado 3 personas fallecidas, entre ellos un Guardia Nacional y dos civiles, además de 15 personas detenidas.

A raíz de este enfrentamiento, cientos de militares fueron enviados a Durango, entre ellos del grupo Murciélagos y Los Perrazos, ambos grupos élite.

Fue el propio gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal quien, en entrevista con Adela Micha, aseguró que, el envío de los efectivos fue tras una serie de amenazas en contra de los cuerpos federales.

A la fecha, son ya varios los cateos realizados en la entidad, arrojando como resultado, el aseguramiento de armas, radios de comunicación, droga, vehículos lujosos (algunos con reporte de robo) y personas presuntamente vinculadas a grupos delictivos.