Decomisan más vehículos en Durango; militares catean otra bodega, ahora en Loma de Praxedis 

La tarde de este martes 23 de junio, elementos federales realizaron un nuevo cateo en Durango; de nueva cuenta, varios vehículos fueron asegurados.

Esta nueva operación federal, tuvo lugar en una bodega al interior de una finca del poblado la Loma de Praxedis.

En dicho sitio, fueron decomisados varios vehículos, que de manera extraoficial se menciona que fueron cinco de modelo reciente, entre ellos una Suburban y tres RZR.

Se espera que en las próximas horas, sean autoridades quienes den a conocer la información oficial del resultado de esta operación a cargo del Ejército Mexicano.

ANTECEDENTE

Fue a principios del mes de junio, cuando en este lugar se registró un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y civiles armados, tras el reporte de ubicación de un vahículo con reporte de robo en esa zona.

El encuentro entre las fuerzas armadas y civiles, dejó como saldo tres personas fallecidas, uno de ellos efectivo de la Guardia Nacional.

En tanto que, al menos 15 personas fueron detenidas por participar en la refriega, dos de ellos, menores de edad.

Todos los detenidos fueron vinculados a proceso y se encuentran internados en el Centro Federal de Reinserción Social No. 7, en el municipio de Guadalupe Victoria.

Los imputados fueron presentados ante la autooridad judcial bajo los cargos de posesión de armamento y municiones de uso exclusivo del Ejército Mexicano.