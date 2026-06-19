Mundial 2026: ¿Cuáles pueden ser los rivales de México en los 16vos de final? Aquí te contamos

La Selección Mexicana dio un paso importante rumbo a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 luego de sumar victorias ante Sudáfrica y Corea del Sur en sus primeros dos compromisos del Grupo A.

Con seis puntos en su cuenta, el conjunto dirigido por Javier Aguirre se encuentra en la cima de su sector y depende de sí mismo para asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

Sin embargo, el nuevo formato del Mundial, que ahora cuenta con 48 selecciones participantes, ha generado una serie de escenarios poco comunes respecto a los cruces eliminatorios.

Eso sí, es importante señalar que todos los escenarios actuales son provisionales. La segunda jornada de varios grupos aún no concluye y los resultados de los próximos días podrían modificar por completo el panorama de clasificaciones y posibles enfrentamientos.

¿Contra quién jugaría México?

Con el primer puesto asegurado, México avanzaría a los dieciseisavos de final para enfrentar a uno de los mejores terceros lugares clasificados de la Copa del Mundo.

Este es uno de los cambios más importantes que introdujo el nuevo formato del torneo. Debido a que ahora existen 12 grupos, los cruces involucran tanto a los primeros y segundos lugares como a los mejores terceros puestos, generando una mayor variedad de combinaciones.

Por ello, terminar en el liderato no garantiza un rival que en papel sería "accesible". Pero con los últimos resultados en las primeras jornadas, el Tri podría encontrarse con una selección que llegó al Mundial como favorita, pero que tuvo dificultades para quedarse con uno de los primeros dos puestos de su sector.

Posibles rivales hasta el momento

Bajo este contexto, el tricolor de Javier Aguirre se estaría enfrentando al tercer lugar de uno de estos grupos:

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití.

Brasil, Marruecos, Escocia, Haití. Grupo E: Alemania, Costa de Marfil, Ecuador, Curazao.

Alemania, Costa de Marfil, Ecuador, Curazao. Grupo F : Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez.

: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez. Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay.

España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay. Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Irak.

El principal que llama la atención y alertan son los grupos C, F, H e I, y es que estos 3 poco a poco se van encaminando pero también existieron resultados apretados que complican su posición.

En el caso del Grupo C y H, donde momentáneamente, Brasil y España son tercer lugar debido a empates. Aunado a ello se le agrega el rival del Grupo E, F e I, quienes se han desempeñado excelente en este arranque de la Copa del Mundo y se espera que los terceros sean: Ecuador, Japón o Suecia, y Senegal.

Todo dependerá de cómo cierre la fase de grupos

Por ahora, la prioridad de México sigue siendo reforzar el liderato del Grupo A frente a República Checa . Un buen resultado dejaría con una buena racha al equipo de Javier Aguirre, llegando con confianza a la ronda eliminatoria y mantener el control de su propio destino dentro del torneo.

Mientras tanto, los aficionados comienzan a mirar de reojo los posibles cruces que podría deparar la Copa del Mundo. Nombres como Brasil, España y otras potencias ya aparecen en las conversaciones, aunque la realidad es que todavía queda mucho futbol por disputarse antes de conocer con certeza el camino del Tri.

Lo único seguro hasta el momento es que México ha colocado una base sólida para avanzar a los dieciseisavos de final. El resto dependerá de cómo se acomoden los resultados en una Copa del Mundo donde cada jornada puede cambiar por completo el destino de las selecciones favoritas.