Taxi y particular chocan en plena Zona Centro de Durango
Un hecho vial se registró en el cruce de las calles Victoria y 5 de Febrero, en la Zona Centro de la ciudad de Durango, donde un automóvil particular y un taxi colisionaron, dejando únicamente daños materiales.
En el percance participaron un Volkswagen modelo 2015, conducido por Gerardo, de 21 años de edad, y un taxi Nissan March modelo 2014, al volante de Víctor Manuel, de 25 años.
Autoridades de vialidad acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente.