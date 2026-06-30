Justicia

ACCIDENTES

Taxi y particular chocan en plena Zona Centro de Durango

Autoridades atendieron el hecho luego del reporte al 911.

Taxi y particular chocan en plena Zona Centro de Durango

Taxi y particular chocan en plena Zona Centro de Durango

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Un hecho vial se registró en el cruce de las calles Victoria y 5 de Febrero, en la Zona Centro de la ciudad de Durango, donde un automóvil particular y un taxi colisionaron, dejando únicamente daños materiales.

En el percance participaron un Volkswagen modelo 2015, conducido por Gerardo, de 21 años de edad, y un taxi Nissan March modelo 2014, al volante de Víctor Manuel, de 25 años.

Autoridades de vialidad acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente.

Escrito en: Durango choque accidente particular, taxi, modelo, Zona

Noticias relacionadas

TENDENCIA

+ LEÍDAS

EL SIGLO RECIENTES

+ Más leídas de Justicia

TE PUEDE INTERESAR

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas