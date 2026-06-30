Taxi y particular chocan en plena Zona Centro de Durango

Un hecho vial se registró en el cruce de las calles Victoria y 5 de Febrero, en la Zona Centro de la ciudad de Durango, donde un automóvil particular y un taxi colisionaron, dejando únicamente daños materiales.

En el percance participaron un Volkswagen modelo 2015, conducido por Gerardo, de 21 años de edad , y un taxi Nissan March modelo 2014, al volante de Víctor Manuel, de 25 años .

Autoridades de vialidad acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente.