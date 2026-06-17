Capacitan a bomberos de Durango para mantenerse a salvo en situaciones de peligro

El equipo de Bomberos de Durango recibió una capacitación impartida por instructores nacionales para actuar en situaciones de riesgo y contar con las herramientas necesarias para salvar también su vida y la de sus propios compañeros.

La certificación en entrenamiento RIT está enfocada en facilitar el rescate de bomberos que se encuentren en peligro, lesionados, atrapados o desorientados durante una emergencia, especialmente en incendios estructurales.

Aunque la mayoría de los servicios que atienden se desarrollan en la vía pública, este sistema de intervención rápida permite actuar en situaciones de riesgo para el personal de bomberos, por lo que es necesario prepararse también para su rescate.

"Entre los principales conocimientos que se nos imparten destaca la importancia de mantener la calma en momentos de estrés, analizar el entorno en donde nos encontramos, ubicarnos correctamente, determinar si cuenta con suficiente aire y calcular el tiempo que toma llegar a una salida", indicó el elemento Uriel Rodríguez.

El director de Protección Civil Municipal, Gustavo Paredes Moreno, indicó que esta capacitación en seguridad, denominada “Bomberos salvando bomberos”, resulta esencial, especialmente en escenarios complejos.

Apuntó que el cuerpo de bomberos atiende al menos 5 mil servicios al año de todo tipo, utilizando equipo que pesa alrededor de 30 kilogramos , por lo que las maniobras pueden resultar complicadas en determinadas situaciones.

Señaló que prepararse en técnicas de rescate rápido es fundamental para proteger su vida y la de sus compañeros ante cualquier escenario de emergencia, sobre todo cuando se encuentran atrapados por cables, derrumbes o fuego.