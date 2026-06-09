Surge ‘Lady Güera’: mujer lanza insultos racistas contra una mexicana; así fue captada en VIDEO

Recientemente se ha difundido en las redes un vídeo de una mujer agrediendo verbalmente a una ciudadana en vía pública, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad. Los internautas no tardaron en darle su respectivo apodo, siendo este “Lady Güera”. ¿Qué fue lo que ocurrió con exactitud? ¡Vamos a verlo!

Recapitulación de los eventos

Durante la tarde del día 8 de junio de 2026, el periodista Carlos Jiménez subió a internet un vídeo donde se expone a una mujer insultando a otra en la avenida Cuauhtémoc, ubicada en Ciudad de México.

Este material comienza con la víctima del ataque, describiendo a la mujer como una “Karen” en suelo mexicano, término que se utiliza para describir a la típica mujer blanca con sentido de superioridad .

«Ahí vemos a una Karen, aquí en México, insultando a los mexicanos. ¿Qué dijiste?».

Momentos después, la perpetradora se acerca a la cámara con el propósito de intimidar, a la vez que agrede verbalmente a la persona que se encuentra grabando el altercado.

«¡Negra asquerosa! ¡Morena! ¡Morena asquerosa! ¡Morena! ¡Morena asquerosa! ¡Fea!», recalcó la atacante.

Siguió maldiciendo a la mujer con comentarios de índole racista, discriminando su color de piel y cómo el color rubio no encaja con ella; es evidente que “Lady Güera” se encontraba alcoholizada, ya que la forma errática en la que camina junto a su arrastre de palabras delataba este estado.

La ciudadana mexicana, si bien no respondió con insultos, sí cuestionó su nacionalidad constantemente, por lo que estos cuestionamientos se vieron respondidos con más improperios.

«¿Señora? ¡Tú tienes 40, 50 años, wey! Toda fea, gorda, con el cabello güero. ¡Ni te queda! ¡Estás toda morena!» sentenció Lady Güera.

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La reacción de las redes

Al subir el vídeo con la reprochable actitud de la supuesta dueña de una cafetería en La Condesa, el periodista de Multimedios destacó esta situación con un comentario atado al material: «Así andaba esta mujer la Avenida Cuauhtémoc: borracha, insultando, discriminando… Se dice dueña de la cafetería “Granito Café” en La Condesa. En su borrachera, dijo q llevará su negocio a EEUU.»

La web no se hizo esperar y la grabación se hizo tendencia en cuestión de horas; incluso, usuarios de internet expresaron su pensar acerca de la situación con comentarios tanto hirientes como cómicos en la publicación y en las redes sociales del negocio:

«La dueña de este negocio tiene un problema grave con el alcohol y su mayor logro en la vida fue salir en la cuenta de C4 Jiménez. Y ya con sus tragos encima a insultar y discriminar a sus clientes. En la zona hay lugares mil veces mejores.»

«Ya vi que ya están funando a granito café mi única duda es ¿como estamos seguros de que ese sea su café? No vayamos a andar linchando a alguien que nada debe :/».