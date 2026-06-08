Captan a Manuel Bartlett, exdirector de CFE, en vuelo de primera clase rumbo a España | VIDEO

De forma reciente se ha hecho viral un video en redes sociales, donde se expone a una figura pública bastante polémica en el ámbito político, esto debido a las acciones cuestionables que se le acusan de haber estado involucrado. A continuación te comentamos de quién se trata y qué fue lo que se pudo visualizar en el metraje.

¿Quién es Bartlett?

Manuel Bartlett Díaz realizó funciones como director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador , siendo el mismo presidente quien lo nombró con dicho puesto a principios de su gobierno. No obstante, dejaría el puesto el día 01 de octubre de 2024 tras nombrarse a Emilia Calleja como la nueva responsable al mando.

Dentro de su trayectoria como funcionario del sector público también se encuentra su paso como secretario de Gobernación durante las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en el año de 1988, donde participaron Carlos Salinas de Gortari, Cuauhtémoc Cárdenas, entre otros candidatos.

Sin embargo, se reportó una interrupción en el sistema de cómputo al momento de contabilizarse los votos. Este caso fue asociado con un movimiento fraudulento y se le ha inculpado a Bartlett como responsable del incidente, a pesar de que este mismo haya negado en más de una ocasión su implicación directa.

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¿Qué se puede apreciar en el video?

Se nos muestra en la grabación a Bartlett Díaz en compañía de su pareja Julia Abdalá, quienes se encontraban en sus asientos de primera clase de camino a España. El acontecimiento fue difundido por un ciudadano, quien lo saludó y comenzó a cuestionarle los medios que empleó para poder trasladarse a la península Ibérica del viejo continente.

'Buenas tardes, señor Bartlett Díaz. ¿Cómo le ha hecho para viajar tan lejos y tan cómo en primera clase?, de lo que han sacado del País, ¿verdad? Que ya no van para Estados Unidos, ahora viajan a España...', exclamó el ciudadano durante el video.

Ante las interrogantes del civil y, visiblemente incómodo, el exfuncionario opta por sonreír y levantar el pulgar en dos ocasiones como forma de sobrellevar la situación, siendo que en ningún momento presume de una actitud hostil frente a las acusaciones.

Mientras tanto la persona responsable de filmar el suceso continuó mencionando su puesto ejercido en el sector político, adjudicándole la 'caída del sistema' antes mencionada, enfatizando a su vez con que se dará a conocer todo lo relacionado con su persona frente a la población española y madrileña, sin antes retirarse llamándole corrupto.