Mundial 2026: España sueña con repetir la gloria de Sudáfrica de la mano de Luis de la Fuente

La Selección de España desembarca en la Copa del Mundo 2026 como una de las máximas amenazas al trono global, respaldada por su reciente corona en la Eurocopa 2024. Bajo la dirección técnica de Luis de la Fuente, el combinado ibérico ha dejado atrás el cansino y predecible monopolio del pase lateral para adoptar un modelo mucho más agresivo y vertical. Esta evolución táctica mantiene el histórico control del balón en el mediocampo, pero le añade una velocidad de transición letal que desarma bloques defensivos con asombrosa facilidad, convirtiendo a La Roja en un equipo impredecible, voraz y sumamente versátil.

Su camino de clasificación en las eliminatorias de la UEFA durante 2025 fue una auténtica demostración de autoridad. España lideró su grupo sumando dieciséis puntos, producto de una campaña invicta donde aplastó 6-0 a Turquía como visitante y cosechó sólidos triunfos como el 4-0 ante Georgia y el 3-0 frente a Bulgaria. El boleto directo hacia Norteamérica se selló oficialmente en el Estadio La Cartuja de Sevilla, tras un vibrante empate 2-2 contra el seleccionado turco. Esta impecable eliminatoria ratificó la regularidad de un proceso que evitó cualquier sufrimiento en la repesca europea.

Luis de la Fuente, el técnico que ha devuelto filo y oficio a España. Foto: EFE

Mezcla de talento, mística y cultura

En el plano estratégico, el funcionamiento colectivo se apoya en nombres clave distribuidos con inteligencia. Figuras como Dani Olmo y Pedri aportan la pausa creativa y la ruptura entre líneas en el círculo central, mientras que laterales profundos como Alejandro Grimaldo estiran la cancha constantemente. La presión tras pérdida es asfixiante, obligando al rival a cometer errores en su propia salida. Esta agresividad organizada le permite a los de De la Fuente recuperar el balón en zonas de alto riesgo, abasteciendo de balones limpios a sus atacantes sin descuidar el equilibrio defensivo.

Fuera de los límites del campo, la identidad del fútbol español se nutre directamente de sus gradas. La famosa Marea Roja, el grupo oficial de aficionados que acompaña a la selección, traslada la efervescencia de las ligas locales al ámbito internacional. Aunque en España las barras tradicionales pertenecen a los clubes europeos, como los apasionados cánticos que resuenan en los estadios de Sevilla o Madrid, cuando se viste la camiseta nacional, esas identidades se amalgaman. Los estadios se transforman en calderas de aliento unificado que empujan al equipo con un folclore único y apasionado.

La Marea Roja busca sorprender en Norteamérica

La música juega un rol crucial en esta liturgia futbolera. Himnos memorables como La Roja Baila, compuesto por la cantaora Niña Pastori, resuenan con fuerza en cada previa, mientras que el clásico Mi Gran Noche de Raphael truena en los altavoces tras cada victoria. En las tribunas, la creatividad popular genera fenómenos únicos, como el popular y viral cántico dedicado al carismático lateral Marc Cucurella, consolidando una rica simbiosis entre el arte musical ibérico y la pasión incondicional de los hinchas que viajarán al gran torneo mundialista.

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Con las valijas listas rumbo al gran escenario norteamericano, la armada de Luis de la Fuente se perfila como un claro contendiente. Este primer análisis expone los argumentos de una España decidida a conquistar la gloria absoluta en el certamen.

La Marea Roja promete ser una de las hinchadas más ruidosas en la Copa dle Mundo. Foto: EFE

La joven joya que quiere alzar el trofeo

Si hay un nombre que acapara todos los reflectores y personifica la ilusión ibérica rumbo a la gran cita norteamericana, ese es Lamine Yamal. Con apenas 18 años, el extremo del Barcelona se ha consolidado no solo como la joya de la corona del recambio generacional de Luis de la Fuente, sino como el argumento futbolístico más desequilibrante de toda Europa. Su irrupción estelar ha sido el catalizador que transformó la propuesta de La Roja, inyectando una dosis de desparpajo, rebeldía y profundidad que complementa a la perfección el histórico rigor táctico y la circulación limpia de los centrocampistas españoles.

Su capacidad para resolver en una baldosa y castigar en el uno contra uno lo convierte en una pesadilla indescifrable para cualquier zaga defensiva. La trascendencia del atacante es tan evidente que incluso las principales figuras del fútbol mundial, como el brasileño Vinícius Júnior, reconocen abiertamente que posee las credenciales individuales necesarias para adueñarse del torneo por cuenta propia. Convertido en el auténtico faro ofensivo de su delegación, Yamal asume la responsabilidad de liderar el frente de ataque en tierras americanas, cargando sobre sus hombros las firmes aspiraciones de un país que sueña con volver a sentarse en el trono absoluto.

Yamal rompió la frontera del futbol y fue reconocido por los Laureus como el Mejor Deportista Joven del Año. Foto: EFE

Sudáfrica 2010, la consagración del tiki-taka

La cumbre inalcanzable de la historia balompédica española se sitúa, sin discusión alguna, en el invierno sudafricano de 2010, el escenario donde La Roja bordó la primera y única estrella sobre su escudo. Bajo la sabia y templada dirección de Vicente del Bosque, aquella plantilla inmortalizó el tiki-taka, un sistema de posesión hipnótica y presión asfixiante que transformó el fútbol contemporáneo. A pesar de un tropiezo inicial ante Suiza, el combinado ibérico encadenó una serie de exhibiciones quirúrgicas en las fases de eliminación directa, despachando a rivales de la talla de Portugal, Paraguay y Alemania con un temple absoluto.

El clímax definitivo de aquella epopeya se grabó a fuego en el Soccer City de Johannesburgo durante la agónica prórroga de la gran final frente a los Países Bajos. Cuando el cansancio físico amenazaba con estirar la definición hasta la lotería de los penales, una intervención milagrosa del arquero Iker Casillas y el histórico remate cruzado de Andrés Iniesta en el minuto 116 desataron la locura continental. Ese gol agónico no solo rompió el histórico maleficio de las frustraciones previas, sino que consagró para siempre a una generación dorada, sellando uno de los capítulos más gloriosos del deporte rey.

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