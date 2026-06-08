El emotivo adiós a Winnie, el niño salió por sus pollitos y murió en un ataque armado en Guanajuato

Alejandro Guadalupe Chagoya Torres, un niño de nueve años conocido por su familia como “Winnie”, murió luego de quedar en medio de un ataque armado ocurrido en la colonia Las Huertas Cuarta Sección, en Irapuato, Guanajuato.

El menor se encontraba afuera de la casa de su abuela cuando fue alcanzado por las balas en una agresión que, de acuerdo con los primeros reportes, iba dirigida contra otra persona.

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¿Cómo ocurrieron los hechos?

Los hechos ocurrieron el sábado por la noche. De acuerdo con testimonios retomados por medios locales, Alejandro había ido a visitar a su abuela y estaba emocionado porque le habían regalado unos pollitos, por lo que salió a buscar una caja para llevarlos a su casa. En ese momento, dos personas llegaron en motocicleta y uno de ellos comenzó a disparar contra un joven de aproximadamente 26 años que se encontraba cerca del lugar. Durante la agresión, el niño y otros menores quedaron en medio del ataque.

Indignación tras lo sucedido

El caso ha provocado indignación entre familiares y habitantes de la zona, quienes lamentaron la muerte del menor como consecuencia de la violencia que se vive en la entidad. Su tía, María Verónica Chagoya Cuéllar, relató que al escuchar las detonaciones salió de inmediato a buscarlo y todavía logró encontrarlo con vida.

Según su testimonio, Alejandro alcanzó a tomarla de la mano mientras intentaba auxiliarlo, pero poco después falleció a causa de las heridas.

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Despedida y justicia para Alejandro

Alejandro fue velado en la colonia Los Fresnos, donde su familia lo recordó como un niño alegre, tranquilo y cariñoso. Su madre contó que recientemente había regresado de un viaje a Ixtapa junto a su abuela, donde disfrutó de la playa y las albercas. Winnie estaba por cumplir 10 años en diciembre y era el segundo de tres hermanos. La familia pidió justicia y exigió que el caso no quede impune. También aclaró que no está solicitando dinero, luego de que circularan publicaciones falsas en redes sociales.