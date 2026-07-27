Video del Cártel de Sinaloa sobre masacre en Zacatecas 'no es real', asegura Sheinbaum

Durante su conferencia de prensa de este lunes 27 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que "no es real" un video de presuntos integrantes del grupo criminal "Los Mayos", facción del Cártel de Sinaloa, en el que se atribuyen el asesinato de 10 personas en distintos municipios del estado de Zacatecas.

La mandataria federal comentó que el Gabinete de Seguridad lo está investigando, pero que le adelantaron que el video "no es real" porque "ni siquiera la voz coincide con lo que está diciendo la persona".

Multihomicidio en Zacatecas

La presidenta se refirió a una grabación difundida en redes sociales después del hallazgo, hace dos semanas, de 10 personas asesinadas en diversos municipios de Zacatecas.

El video muestra a sujetos enmascarados y con armas de fuego, que presuntamente pertenecerían a "Los Mayos", atribuyéndose la autoría de la masacre y afirmando que fue un encargo del gobierno estatal.

También amenazan al gobernador de Zacatecas, David Monreal, para que "cumpla y respete los acuerdos que tiene su gabinete con nuestra organización".

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Sheinbaum rechaza encubrimiento de funcionarios relacionados con el crimen organizado

Claudia Sheinbaum rechazó el encubrimiento de funcionarios relacionados con el crimen organizado, "nosotros no solapamos a nadie. No cubrimos a nadie, porque eso es lo que se ha estado diciendo recientemente. Si la Fiscalía o el Gabinete de Seguridad tienen pruebas de alguna colusión de algún gobernante con el crimen organizado, se procede".

La masacre, en la que murieron empresarios y exfuncionarios públicos, conmocionó a Zacatecas, intensificándose la zozobra después de que varios cuerpos fueran colgados de un puente vehicular y tras la publicación del video.

Por el momento, se desconoce los motivos detrás de este múltiple crimen, aunque las autoridades apuntaron que una línea de investigación es que varios de los fallecidos podrían haber participado de forma obligada o voluntaria en una trama de extorsión del crimen organizado.