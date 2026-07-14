Enfermera intentó robar una bebé recién nacida de un hospital; así la escondió en su bolso

Las cámaras de seguridad del recinto lograron capturar los momentos en los que una enfermera estuvo cerca de cometer un crimen de secuestro en contra de una recién nacida. No obstante: ¿cómo fue que sucedió, y qué se sabe de la responsable? A continuación te lo explicamos.

¿Qué sucede en el video?

El acontecimiento tuvo lugar el día lunes 06 de julio de 2026 en las inmediaciones del Hospital de maternidad ‘Nova Maternidade Dona Evangelina Rosa’, ubicado en la ciudad de Teresina, en Brasil, donde una de las enfermeras de la residencia médica intentó raptar a una bebé.

Las imágenes del metraje revelan que la técnica de enfermería arribó a la unidad médica alrededor de las 12:36 horas del día; sin embargo, a la 01:40 pm se percibe a la misma con una recién nacida en sus brazos en uno de los pasillos (de quien se presume se trata de la hija de una adolescente de 14 años), bajo el argumento de realizarle pruebas de rutina, según explicaron familiares de la infante.

A pesar de la excusa presentada, la tía de la bebé quien presenció los hechos, de nombre Daniela Beatríz, sospechó de las verdaderas intenciones de la enfermera al percibir su paso directo al baño en lugar del área de laboratorio . Momentos más tarde la observa en el vestíbulo del inmueble con ropa distinta con la que ingresó y una bolsa de viaje de gran tamaño color negro. En ese momento que Daniela la intercepta e inspecciona el bolso, solo para percatarse de que la menor de edad se encontraba en el interior, motivo suficiente para que fuera arrestada en el lugar por el personal de seguridad.

Te puede interesar: Niño de 4 años muere tras sacar la cabeza por la ventanilla de un autobús: los detalles del accidente.

¿Embarazo fingido?

Según reportes emitidos por la Policía Civil de Piauí, la culpable del intento de rapto fue identificada como Auricélia de Sousa Rocha, técnica de enfermería que trabajaba en el hospital se encontraba en su día de descanso. Al registrar su domicilio luego de su aprehensión, las autoridades descubrieron una habitación amueblada y equipada apropiadamente para recibir a un infante.

En este mismo se señala que, derivado de las indagaciones, Auricélia habría fingido un embarazo frente a su familia durante un plazo de tiempo considerable (a pesar de no haber compartido ningún documento médico que respaldara su mentira), esto para contar con una justificación para la llegada de un bebé a su hogar.

De igual forma, la defensa de la imputada explica que el principal motivo por el cual no consideró la gravedad de su obra se debe a que padece de un cuadro severo de esquizofrenia, y debido a ello se encuentra actualmente bajo tratamiento. A pesar de la explicación brindada, las autoridades no han descartado la posibilidad de que se tratara de un acto premeditado en solitario, debido a la planificación meticulosa de sus acciones.