‘Ahora sé lo que sienten las madres buscadoras’: madre de Roxana Guzmán, periodista asesinada | VIDEO

Recientemente se ha entrevistado a la madre de una periodista, de la cual se desconocía su paradero hasta hace poco, luego de que las autoridades de la fiscalía confirmaron su localización. A continuación te explicamos de quién se trata y cuáles fueron las declaraciones de su progenitora.

¿Quién era Roxana Guzmán?

Roxana Berenice Guzmán Ramírez era una periodista originaria de la entidad federativa de Veracruz quien se dedicaba a la cobertura de entrevistas y noticias de interés local como denuncias públicas, temas de seguridad y problemas comunitarios en la zona sur del estado por medio de su portal digital en la red social Facebook llamada Pulso Informativo del Sureste.

No obstante, Roxana sería privada de su libertad gracias a un grupo de hombres armados con el rostro cubierto, quienes irrumpieron por medio de la fuerza en las inmediaciones de su vivienda ubicada en la colonia Primero de Mayo en el municipio de Nanchital el día 02 de junio de 2026, hecho del cual se cuenta con una grabación de la propia comunicadora.

Más tarde, durante el día 26 de junio se confirmó la detención del presunto responsable del secuestro de Guzmán de nombre José del Carmen Cadena Escayola, alias ‘Delta 7’ como parte de operaciones de inteligencia llevadas a cabo por la Marina. Finalmente, el paso 03 de julio del año en curso las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) reportaron el asesinato de Roxana Guzmán, cuyos restos fueron encontrados en un rancho al sur de Veracruz, además de la aprehensión de otros siete involucrados en el crimen.

Te puede interesar: Fiscalía confirma asesinato de la periodista Roxana Guzmán a un mes de su secuestro en Veracruz.

¿Qué hay de la madre de la periodista?

En el metraje publicado en la red social X (anteriormente conocida como Twitter) por el usuario Manuel López San Martín, se puede apreciar a la madre de la periodista, Rubicelia Ramírez siendo abordada por personas provenientes de varios medios de comunicación, esto luego de haberse confirmado el descubrimiento de los restos de Roxana.

En este mismo Rubicelia expresa su agradecimiento a Dios y a las autoridades por los esfuerzos centrados en la localización de su hija y, a pesar de no haberla encontrado con vida puede vivir con más tranquilidad, reconociendo el dolor por el que también pasan las madres buscadoras.

‘…dar las gracias a Dios, porque sin él no se hubiera encontrado, no como yo quería que apareciera mi hija, pero pues ahora tendré un lugar a donde llevarle flores, a donde llorar. Y ahora siento en carne propia lo que sienten las madres buscadoras que sufren y aún no encuentran a sus familiares…’ relata Rubicelia en el video.

Sin embargo, a pesar del panorama, la madre menciona que no dará cabida a emociones negativas en su corazón, debido a que cuenta con dos personas más de quien preocuparse , dejando en manos de la justicia divina a los responsables de privarle de la vida y libertad a su hija.