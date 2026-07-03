Fiscalía confirma asesinato de la periodista Roxana Guzmán a un mes de su secuestro en Veracruz

A un mes del secuestro de la periodista mexicana Roxana Guzmán en Veracruz, este viernes 3 de julio la Fiscalía General del Estado confirmó el asesinato de la comunicadora, cuyos restos fueron localizados en un rancho al sur de la entidad.

Autoridades estatales informaron que la identificación fue posible luego de concluir los dictámenes periciales correspondientes, los cuales permitieron confirmar que los restos encontrados durante las diligencias pertenecen a la periodista, quien desapareció el pasado 2 de junio tras ser privada de la libertad en el municipio de Nanchital.

“Se estableció que los dictámenes periciales concluyeron el proceso de identificación y confirmaron de manera científica que los restos localizados durante las diligencias corresponden a la periodista”, informó la dependencia en un comunicado.

Al confirmar esta información, para la familia de Roxana concluye un mes de incertidumbre en torno al caso, el cual generó una amplia movilización de autoridades y organizaciones defensoras de periodistas.

Fiscalía reporta ocho detenidos

Además de la confirmación del homicidio, la Fiscalía de Veracruz dio a conocer que hasta el momento ocho personas han sido detenidas por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Roxana Guzmán, fundadora y propietaria del portal digital Pulso Informativo Nanchiteco.

Entre los principales implicados están Javier Iván "N", alias Delta 1; José del Carmen "N", alias Delta 7; y Luis Arturo "N", alias Delta 11 o El Pelón, quienes presuntamente participaron directamente en la privación ilegal de la libertad de la periodista.

Asimismo, fue detenida Karen Monserrat “N”, conocida como La Hiena, señalada por las autoridades como presunta cómplice en el homicidio.

La Fiscalía también confirmó la captura de Julio César “N”, Juan Carlos “N” e Ismael “N”, quienes eran policías municipales de Ixhuatlán del Sureste y presuntamente daban recursos, alimentos y apoyo logístico a la organización criminal.

Hasta el momento, las investigaciones continúan para determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos.

Secuestro que impactó a México

La desaparición de Roxana Guzmán causó una fuerte conmoción a nivel nacional, luego de que el secuestro quedara registrado en video y luego fuera difundido en redes sociales.

En las imágenes se observó a por lo menos dos hombres armados y con el rostro cubierto, que irrumpieron por la fuerza en el domicilio de la periodista, ubicado en Nanchital, Veracruz, tras derribar la puerta principal.

Al ingresar al inmueble, apuntaron con armas de fuego hacia las personas que se encontraban en el interior. Aunque un hombre intentó dialogar con los agresores, segundos después fueron sometidos y la grabación terminó abruptamente.

Luego de que el pasado 26 de junio autoridades informaran sobre la detención de “Delta 7”, comenzaron a surgir rumores sobre el hallazgo del cuerpo de Roxana, luego de que se informara sobre restos encontrados en un rancho al sur de Veracruz.

Sin embargo, fue hasta este viernes, una semana después del hallazgo, que se confirmó que los restos pertenecían a la periodista.

Veracruz suma tres periodistas asesinados este año

Con el asesinato de Roxana Guzmán, Veracruz acumula tres periodistas asesinados durante 2026, una cifra que colocaría a la entidad entre las más peligrosas para ejercer el periodismo en México.

En enero fue asesinado el reportero de nota roja Carlos Castro, en Poza Rica, luego de regresar a visitar a su familia tras haberse autoexiliado por amenazas. Posteriormente, el 11 de junio, Luis Ángel López, reportero del diario Vanguardia, también fue asesinado en ese mismo municipio, pese a contar con medidas de protección.