'No nos han confirmado': familia de Roxana Guzmán aclara rumores sobre presunto hallazgo sin vida

Luego de que en redes sociales y medios de comunicación comenzaran a circular versiones sobre el presunto hallazgo sin vida de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, su familia emitió un comunicado para desmentir que exista una confirmación oficial por parte de las autoridades y pedir que se eviten las especulaciones en torno al caso.

Los rumores comenzaron a difundirse horas después de que se informara sobre la detención de José del Carmen Cadena Escayola, alias "Delta 7", señalado por las autoridades como presunto implicado en el secuestro de la comunicadora, ocurrido el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital, Veracruz. Sin embargo, la familia aseguró que hasta ahora no ha recibido información oficial que confirme el supuesto hallazgo.

A través de un pronunciamiento, los familiares hicieron un llamado a esperar los resultados de las investigaciones y a no difundir información no corroborada, al considerar que las versiones sin confirmar afectan directamente a sus seres queridos.

Familia desmiente versiones sobre el caso

En el comunicado, la familia Guzmán Ramírez aclaró que las autoridades no les han informado sobre la localización de Roxana, por lo que rechazó las publicaciones que comenzaron a circular durante las últimas horas y que aseguraban que la periodista había sido encontrada sin vida.

"Al momento las autoridades no nos han confirmado la localización de nuestra querida Roxana", señaló Rubicelia Ramírez, madre de Roxana, quien explicó que el mensaje fue difundido con el propósito de evitar especulaciones en torno al caso.

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Asimismo, indicó que tienen conocimiento de la detención de los presuntos implicados en la desaparición de la comunicadora, aunque señaló que permitirán que las autoridades continúen con las investigaciones correspondientes.

"Sabemos de la detención de los presuntos implicados, pero esperamos que las autoridades hagan su trabajo y no vamos a interferir en nada", expresó.

Mantienen la esperanza de encontrar a Roxana

Pese a la ola de rumores que se generó tras la captura de uno de los presuntos responsables, la familia reiteró que mantiene la esperanza de que la periodista pueda ser localizada.

En el mismo comunicado, la madre de Roxana señaló que continúan en contacto permanente con las autoridades encargadas del caso y manifestó su confianza en que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido desde la desaparición de Roxana, registrada a principios de junio.

"Seguimos con la firme esperanza de que Roxana sea localizada, (…) confiamos en que las autoridades harán su trabajo", expresó, informando además que mantienen comunicación constante con la Fiscalía General de la República y con la Fiscalía de Veracruz para conocer cualquier avance.

La desaparición de la periodista ocurrió el pasado 2 de junio, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en su domicilio ubicado en el municipio de Nanchital y la privó de la libertad. Desde entonces, el caso ha generado una amplia movilización de autoridades y organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

Pide responsabilidad al informar

Además de desmentir los rumores sobre un supuesto hallazgo sin vida, la familia pidió a reporteros, medios de comunicación y usuarios de redes sociales actuar con responsabilidad al compartir información relacionada con el caso.

Los familiares recordaron que detrás de las publicaciones existe una familia que continúa esperando respuestas y que la difusión de versiones no confirmadas puede incrementar el dolor e incertidumbre que enfrentan.

"Pedimos de manera muy atenta y respetuosa, a reporteros y medios de comunicación que sean responsables a la hora de informar, para que no nos afecten como familia, recordando que Roxana tiene una madre, padre, hermanos e hijos", señalaron.

Hasta el momento, las autoridades únicamente han confirmado la detención de José del Carmen Cadena Escayola, alias "Delta 7", identificado como presunto participante en el secuestro de la periodista.