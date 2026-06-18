Acusan a alcaldesa morenista de simular su secuestro para ocultar desfalco de 40 mdp

Actualmente una alcaldesa se encuentra en medio de un enredo legal, luego de haber fingido un evento que le permitiría justificar el arrebato del capital público durante su administración. Te compartimos toda la información con la que se cuenta del suceso hasta el momento.

¿Quiénes son los involucrados?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se encuentra realizando acciones penales y de investigación en contra de Nancy Nápoles Pacheco, actual alcaldesa del municipio de Tenancingo, diputada y presidenta del Consejo Estatal del partido político Morena desde hace 5 años, quien se acusa de haber intentado encubrir un desfalco de 40 millones de pesos del erario municipal.

A su vez, también se ven involucrados en el intento de crimen parientes de la presidenta municipal, encontrándose su esposo José Roberto ‘N’, su cuñado Oscar ‘N’, y otros allegados, como Christian ‘N’, Karla Valeria ‘N’ y Víctor Manuel ‘N’.

Según indagaciones de la fiscalía, la simulación se llevaría planeando desde el pasado mes de febrero del año en curso, donde el cuñado de la principal imputada se habría comunicado con su amigo Christian y José Roberto para ejecutar el falso secuestro a cambio de medio millón de pesos. A su vez, invitó a Karla Valeria y a Víctor Manuel, pareja sentimental y hermano respectivamente.

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¿Cómo sucedió el falso secuestro?

Continuando con la información expedida y detallada por las autoridades, el día 31 de mayo de 2026 se llevó a cabo la acción, comenzando desde que la alcaldesa arribó a su condominio tras bajarse de un vehículo de la marca Volkswagen, modelo Jetta, de color arena, conducido por su hermana, mientras su mamá también se encontraba como acompañante.

Instantes después, llegaría un automóvil de la misma marca, de modelo Virtus y color rojo conducido por Karla Valeria ‘N’, en compañía de Víctor Manuel ‘N’, siendo este último quien aparentó forcejear con Nancy para que abordara el transporte, y así trasladarla a San Pedro Zictepec, en el municipio de Tenango del Valle. No obstante, la fiscalía aclaró que la propia presidenta municipal dio instrucciones del camino a seguir para evadir las cámaras de seguridad.

En el transcurso de las horas, Nancy finalmente fue encontrada por el director de Seguridad Pública General y su esposo, luego de ‘haber escapado de sus secuestradores en un momento de descuido’, mientras estos fueron detenidos en su trayecto al estado de Oaxaca. Más tarde, el día 1 de junio, la alcaldesa denunció a los responsables de su privación de libertad, de quienes alega la amenazaron de muerte no solo a su persona, sino también a su madre y sobrino, y le solicitaron una cantidad de 40 millones de pesos, que convenientemente sugirieron tomar del Ayuntamiento.