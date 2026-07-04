Refuerzan operativos federales en la ciudad de Durango; realizan patrullajes y revisiones

Elementos de fuerzas federales mantienen operativos de vigilancia en distintos puntos de la ciudad de Durango, como parte de las acciones de seguridad que se han desplegado en la capital durante las últimas semanas.

Durante la tarde de este sábado, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y del grupo especial conocido como “Acorazados” fue captado realizando patrullajes en la zona del templo de San Judas Tadeo, así como en otros sectores de la ciudad.

Realizan revisiones en distintos puntos

De acuerdo con la transmisión realizada por El Siglo de Durango y El Siglo TV, los elementos federales llevaron a cabo recorridos preventivos y revisiones a vehículos, como parte de las acciones para detectar posibles hechos relacionados con actividades delictivas.

Previamente, los elementos también habrían realizado recorridos por el rumbo de la presa del Hielo, por lo que los operativos se han extendido a diferentes zonas de la capital duranguense.

Operativos tras llegada de fuerzas especiales

Estos patrullajes forman parte del despliegue realizado luego de la llegada de elementos especiales a Durango, entre ellos los llamados “Acorazados”, cuya presencia fue reportada desde semanas atrás como parte del reforzamiento de seguridad en la entidad.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas, aseguramientos o incidentes derivados de estos recorridos.

Las autoridades federales continúan con presencia en distintos sectores de la ciudad, en coordinación con corporaciones de seguridad, con el objetivo de reforzar la vigilancia y prevenir hechos delictivos.