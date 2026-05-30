Caso del bebé hallado en Hacienda de Tapias: estas penas podrían aplicarse si ubican a la madre

El hallazgo del cuerpo de un bebé en la zona de Hacienda de Tapias abrió una serie de preguntas no solo sobre las circunstancias en que ocurrió su muerte, sino también sobre las posibles responsabilidades penales que podrían derivarse si las autoridades logran identificar a la madre, al padre o a cualquier persona que haya tenido al menor bajo su cuidado.

Sin embargo, antes de hablar de delitos o penas, hay un punto clave: la necropsia de ley.

Será este estudio el que determine si el bebé nació con vida, cuánto tiempo tenía de fallecido, cuál fue la causa de muerte y si existieron signos de violencia, abandono, omisión de cuidados o alguna otra circunstancia que permita al Ministerio Público definir una línea de investigación.

De acuerdo con lo reportado inicialmente, el cuerpo fue localizado luego de que un perro presuntamente lo trasladara hasta un taller, después de haberlo encontrado en un lote baldío cercano. Hasta ese momento no se conocía la identidad de los padres, ni las circunstancias en que el menor perdió la vida.

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Si el bebé nació con vida, el caso podría investigarse como homicidio

Una de las primeras preguntas legales es si el bebé nació con vida. Si la necropsia confirma que sí, y además se acredita que murió por una agresión, la investigación podría escalar a un posible homicidio.

En Durango, el homicidio simple puede alcanzar penas de varios años de prisión; sin embargo, el escenario se agrava cuando la víctima es descendiente de la persona señalada como responsable, es decir, cuando se trata de un hijo o hija.

En ese caso, si se acredita que la persona sabía de esa relación familiar, la pena puede ser mucho más alta. Además, tratándose de una víctima menor de edad, las agravantes también podrían modificar el rango de castigo.

Por eso, en este tipo de casos, la autoridad debe establecer no solo la causa de muerte, sino también si hubo una conducta directa, una omisión grave o algún tipo de abandono que haya provocado el fallecimiento.

Si hubo abandono, también podría haber responsabilidad penal

Otro escenario posible es que no se acredite una agresión directa, pero sí un abandono o una omisión de cuidados.

Esto podría ocurrir si se determina que el recién nacido fue dejado en un lugar donde no podía sobrevivir, sin atención médica, alimento, abrigo o auxilio. En ese caso, las autoridades tendrían que analizar si el hecho se investiga como abandono, incumplimiento de deberes de cuidado o incluso como una forma de homicidio por omisión, dependiendo del resultado de los peritajes.

La diferencia es importante: no es lo mismo abandonar un cuerpo después de la muerte que dejar con vida a un recién nacido en condiciones que le provocaron el fallecimiento.

Si el bebé murió antes de nacer, la ruta legal sería distinta

La necropsia también deberá aclarar si el bebé nació con vida o si murió antes del parto.

Si se establece que no nació con vida, el caso podría tomar una ruta jurídica distinta y ya no hablarse necesariamente de homicidio de un recién nacido. En ese escenario, la autoridad tendría que revisar si hubo aborto provocado, si existió intervención de terceros, si hubo una emergencia obstétrica o si se trató de una muerte fetal.

Este punto es especialmente delicado, porque no todos los casos implican necesariamente una conducta criminal. También pueden existir partos no atendidos, complicaciones médicas, miedo, ocultamiento del embarazo, violencia sexual o condiciones de vulnerabilidad que deben ser investigadas antes de señalar responsabilidades.

Ocultar o abandonar el cuerpo también puede ser delito

Independientemente de la causa de muerte, si se acredita que una persona abandonó, ocultó o manipuló indebidamente el cuerpo, también podría abrirse otra línea de investigación relacionada con la disposición irregular de restos humanos.

Este delito puede investigarse aparte de la causa de muerte. Es decir, incluso si no se comprueba homicidio, la autoridad todavía podría indagar quién dejó el cuerpo en el lugar y bajo qué circunstancias.

¿Qué pasa si la madre es menor de edad?

Uno de los escenarios que también tendría que considerar la autoridad es si la madre fuera menor de edad.

En ese caso, no se le aplicaría el mismo régimen penal que a una persona adulta. Si tuviera menos de 18 años, el caso tendría que ser revisado bajo el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Esto significa que no enfrentaría una “pena de prisión” como adulto, sino medidas especiales, cuyo objetivo legal es la reintegración social y familiar. Aun así, si se acreditara un hecho grave equivalente a homicidio doloso, sí podrían imponerse medidas de internamiento, dependiendo de la edad de la adolescente y de las circunstancias del caso.

La diferencia es relevante: una persona mayor de edad podría enfrentar penas mucho más altas bajo el Código Penal, mientras que una adolescente sería sometida a un procedimiento especial, con límites distintos y enfoque socioeducativo.

La investigación apenas empieza

Hasta ahora, lo más importante será esperar el resultado de la necropsia y los peritajes de la Fiscalía.

Estos estudios deberán responder preguntas clave: si el bebé nació con vida, cuál fue la causa de muerte, cuánto tiempo tenía de fallecido, si presentaba lesiones, si fue abandonado antes o después de morir y si hay indicios que permitan identificar a sus padres o a la persona responsable.

Solo con esos datos podrá establecerse si el caso se investiga como homicidio, abandono, aborto, ocultamiento de cuerpo u otro delito.

Por ahora, cualquier señalamiento directo contra la madre, el padre o una tercera persona sería prematuro, pues la autoridad aún debe determinar qué ocurrió realmente antes del hallazgo en Hacienda de Tapias.