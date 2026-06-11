Dejan corona de muerto en hogar de diputada del PRI, ¿de quién se trata?

Una legisladora del PRI recibió en la entrada de su hogar un arreglo de flores de índole fúnebre de forma inexplicable, por lo que su integridad podría estar en riesgo. Pero, ¿cómo es que sucedió esto, de quién se trata y a qué se debe este evento particular? A continuación te compartimos los datos recabados hasta el momento.

¿Corona de muerto?

De acuerdo con reportes iniciales, la situación tomó lugar en la vivienda de una diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ubicada en la colonia Emiliano Zapata, al sur de la ciudad de Culiacán, durante la noche del día miércoles 10 de junio del presente año, tras pocos minutos de haber marcado las 19:00 horas.

Todo apunta a que, al arribar al domicilio, se percató de que personas, de quienes desconoce su identidad, habían colocado una corona de flores que se dirige normalmente a los muertos, de un tamaño considerable, en la entrada, la cual presentaba un listón de color negro con su nombre grabado en letras doradas, rodeada a su vez de multitudes de flores de varias especies, lo que pudo implicar una amenaza de muerte a su persona.

Ante el caso, la víctima denunció el caso inmediatamente con las autoridades, llegando cuerpos de la Policía Estatal Preventiva, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano al lugar para acordonar el perímetro e iniciar con las diligencias necesarias para recopilar la información oportuna que permita identificar a los responsables de este acto de intimidación.

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¿De quién se trata?

La persona en cuestión que sufrió los acontecimientos antes explicados, se trata de la diputada local del PRI y anterior presidenta del comité estatal de dicho partido político, Paola Garate Valenzuela, quien previamente había solicitado protección de las autoridades federales, sin embargo, nunca recibió una respuesta por parte de estas.

En su haber como funcionaria, ha denunciado en más de una ocasión ante la tribuna del Congreso del Estado el clima de inseguridad que viven los ciudadanos de la entidad federativa sinaloense , reclamando a su vez la actitud pasiva e indiferente de las autoridades ante la problemática que representan los casos de desaparición en la región.