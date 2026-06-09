¿Qué es el ‘Rinoceronte’, el vehículo blindado de la GN que aparece en operativos de alto riesgo?

La presencia de unidades de la Guardia Nacional y del Ejército en distintos operativos suele llamar la atención por el despliegue de personal, armas largas y cierres de vialidades; sin embargo, hay un elemento que cada vez se vuelve más reconocible entre la población: el vehículo blindado conocido popularmente como “Rinoceronte”.

Aunque muchas personas lo identifican por ese apodo debido a su tamaño, forma robusta y frente imponente, uno de los modelos utilizados por la Guardia Nacional corresponde al Alpine Armoring Pit-Bull VX, un vehículo táctico blindado 4x4 de fabricación estadounidense.

Este tipo de unidad está diseñado para operaciones de alto riesgo, principalmente en escenarios donde las corporaciones requieren mover personal con mayor protección ante posibles agresiones armadas.

A simple vista puede parecer una tanqueta, pero no se trata de un vehículo de combate militar en sentido estricto, sino de una unidad blindada de transporte y apoyo táctico utilizada por corporaciones de seguridad para ingresar a zonas complicadas, resguardar elementos, trasladar detenidos o acompañar operativos especiales.

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Un blindado que pasó de la Policía Federal a la Guardia Nacional

Antes de formar parte de la Guardia Nacional, unidades de este tipo operaban con la extinta Policía Federal, corporación que fue absorbida por la GN a partir de 2019.

Por ello, varios de estos vehículos fueron reasignados o repintados con la imagen institucional de la Guardia Nacional: color blanco, franjas ajedrezadas en blanco y negro, así como los títulos oficiales en los costados y parte posterior.

Uno de los modelos identificados en México es el Alpine Armoring Pit-Bull VX, montado sobre el chasis de un camión Ford F-550 XL, una plataforma de servicio pesado que permite soportar el peso del blindaje y las adaptaciones tácticas.

¿Por qué se le conoce como ‘Rinoceronte’?

El apodo responde principalmente a su apariencia: una carrocería pesada, elevada, de frente imponente y estructura reforzada, similar a la imagen de un rinoceronte.

En México, este tipo de vehículos ha sido visto en operativos de corporaciones federales y estatales, particularmente en acciones relacionadas con delincuencia organizada, cateos, traslados de personas detenidas, resguardo de instalaciones o despliegues donde se prevé algún nivel de riesgo para los agentes.

Su sola presencia suele interpretarse como una señal de que el operativo no es ordinario, sino que se trata de una intervención donde la autoridad decidió utilizar mayor nivel de protección.

Características del Alpine Armoring Pit-Bull VX

El Pit-Bull VX es un vehículo táctico blindado 4x4 diseñado para operaciones policiales, misiones tipo SWAT, rescate de rehenes, intervención en zonas de riesgo y despliegues donde existe posibilidad de agresión armada.

En las versiones identificadas con la Guardia Nacional mexicana, este blindado está montado sobre un chasis Ford F-550 XL y puede transportar hasta 10 personas, incluido el conductor.

Su peso ronda las 10.5 toneladas, dependiendo de la configuración y el nivel de blindaje. Emplea un motor V8 turbo diésel, con una potencia cercana a los 300 caballos de fuerza, lo que le permite mover una estructura considerablemente más pesada que la de una patrulla convencional.

Una de sus características clave son las ruedas con sistema run-flat, que le permiten seguir avanzando aun cuando los neumáticos pierdan aire por una ponchadura o un impacto balístico. Esta capacidad resulta fundamental en una operación de riesgo, pues permite retirar al personal de una zona comprometida sin quedar inmovilizados de inmediato.

Accesos, torreta y troneras

El vehículo cuenta con cinco accesos: cuatro puertas laterales y una puerta posterior. Esta configuración permite que los elementos puedan abordar o descender con mayor rapidez, dependiendo del tipo de operativo.

También tiene una escotilla en el techo y una torreta para un tirador, además de troneras en los costados y en la parte trasera, desde donde el personal puede observar o responder desde el interior sin exponerse completamente.

Algunas unidades cuentan con cuatro troneras por costado y una adicional en la parte posterior, lo que permite cubrir distintos ángulos del vehículo durante una intervención.

A diferencia de una patrulla común, el Pit-Bull VX funciona como una especie de cápsula blindada móvil: transporta personal, ofrece protección balística y puede servir como punto de cobertura durante un operativo.

¿Por qué lo usan la Guardia Nacional y otras corporaciones?

El uso de este tipo de unidades responde a una necesidad operativa: reducir el riesgo para los elementos durante acciones de alto impacto.

En un operativo donde existe la posibilidad de que haya personas armadas, una unidad blindada permite acercar al personal, crear una barrera de protección, evacuar elementos o personas, resguardar accesos y mantener presencia táctica sin exponer de manera directa a los agentes.

También puede ser utilizado como vehículo de apoyo en cateos, aseguramientos, patrullajes especiales y traslados bajo custodia.

En otras palabras, el “Rinoceronte” no aparece en cualquier operativo. Su presencia suele estar relacionada con intervenciones donde la autoridad considera necesario elevar las medidas de seguridad.

¿Cuánto cuesta un vehículo como este?

El precio del Alpine Armoring Pit-Bull VX depende de la configuración solicitada por cada cliente, ya que el fabricante ofrece distintos niveles de blindaje y equipamiento táctico.

De acuerdo con referencias comerciales internacionales, una versión base de este vehículo blindado puede superar los 250 mil dólares, es decir, alrededor de 4.5 a 5 millones de pesos mexicanos, tomando como referencia un tipo de cambio cercano a los 18 o 20 pesos por dólar.

No obstante, las unidades destinadas a corporaciones de seguridad suelen incorporar equipamiento adicional, como torreta para tirador, sistemas de comunicación encriptada, cámaras de vigilancia, iluminación táctica, troneras, sistemas de sirena y señalización, así como configuraciones específicas del interior para el transporte de personal.

Con estas adaptaciones, el costo puede elevarse hasta los 350 mil o incluso 500 mil dólares, lo que equivale aproximadamente a 6.3 y hasta 9 millones de pesos mexicanos.

En el caso de adquisiciones gubernamentales, el monto final también puede incluir gastos de importación, certificaciones balísticas, capacitación del personal, refacciones y contratos de mantenimiento, por lo que el precio total puede ser todavía mayor.

Por ello, el "Rinoceronte" está muy lejos del costo de una patrulla convencional: se trata de una unidad especializada diseñada para proteger a los elementos en operativos donde existe un alto riesgo de agresiones armadas.

¿En qué otros países se utilizan este tipo de blindados?

Aunque su presencia puede llamar la atención cuando aparece en Durango, vehículos tácticos blindados como el Pit-Bull VX forman parte del equipamiento de corporaciones de seguridad en diversos países.

En Estados Unidos son utilizados por equipos SWAT, departamentos de policía y agencias federales para operaciones de alto riesgo, rescate de rehenes y cumplimiento de órdenes judiciales. En Canadá, algunas unidades policiales también emplean vehículos blindados para intervenciones tácticas y protección del personal.

En América Latina, este tipo de unidades o modelos con características similares han sido incorporados por fuerzas de seguridad de países como Colombia y Brasil, donde son utilizados en operativos contra grupos armados y organizaciones delictivas. Asimismo, corporaciones de seguridad en naciones de Medio Oriente y África han recurrido a este tipo de vehículos para tareas de patrullaje en zonas de riesgo y protección de convoyes.

Su presencia, por tanto, responde a una tendencia internacional: dotar a los cuerpos de seguridad de herramientas que permitan reducir la vulnerabilidad de los agentes durante intervenciones de alto impacto.

¿Qué significa que aparezca en un operativo?

La presencia de un “Rinoceronte” no necesariamente confirma que haya un enfrentamiento o una situación activa de violencia, pero sí muestra que las autoridades contemplan un escenario de riesgo.

En términos prácticos, significa que el operativo fue planeado con un nivel de protección mayor al habitual.

Para la población, ver este tipo de unidades puede generar inquietud; sin embargo, su función principal es proteger a los elementos y reducir riesgos durante intervenciones delicadas.

El “Rinoceronte” se ha convertido así en una de las imágenes más visibles de los operativos de alto impacto: un vehículo que no pasa desapercibido y que, por su presencia, suele marcar la diferencia entre un patrullaje ordinario y una acción de seguridad reforzada.