Guardia Nacional realiza nuevo operativo en la ciudad de Durango; esta vez fue en El Refugio

Luego de varios operativos federales que se han realizado en Durango en las últimas horas, este viernes 5 de junio se alertó sobre uno más en la capital, esta vez en la colonia El Refugio.

La movilización de fuerzas federales ocurrió sobre la calle Juan Escutia, a espaldas del centro comercial Chedraui ubicado sobre bulevar Domingo Arrieta, donde se instaló un cerco de seguridad en el que incluso se logró ver un vehículo “Rhino” de la Guardia Nacional.

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Hasta el momento, autoridades no han dado a conocer de manera oficial más detalles acerca del operativo; sin embargo, de manera extraoficial se habla de la posibilidad de personas armadas en la zona que habrían ocasionado la movilización de los elementos.

Esta movilización se trataría de la cuarta de este tipo en menos de 48 horas en el municipio de Durango, destacando los hechos ocurridos en Loma de Praxedis, donde detuvieron a 15 personas y se decomisaron armas de alto calibre y vehículos, así como lo ocurrido este pasado jueves por la mañana en Chedraui Nazas.

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