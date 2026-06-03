Reporte de vehículo robado habría desatado enfrentamiento en Loma de Praxedis; hay detenidos

Un fuerte operativo de seguridad se registró la tarde de este miércoles en el poblado La Loma de Praxedis, en la ciudad de Durango, luego de que autoridades federales y estatales desplegaran un dispositivo derivado del reporte de un vehículo con reporte de robo y una presunta persecución.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada en el lugar por el Secretario de Seguridad Pública, Óscar Galván, el hecho fue reportado varias horas antes, cuando se alertó sobre la movilización de un automóvil relacionado con hechos delictivos, lo que provocó la activación inmediata de protocolos de seguridad.

En el operativo participaron corporaciones estatales, elementos de la Guardia Nacional y Defensa, quienes realizaron un acordonamiento en diversos puntos cercanos al parque La Loma, donde finalmente se concentraron las acciones de búsqueda e intervención.

Autoridades confirmaron que durante el despliegue hubo personas detenidas; sin embargo, señalaron que, debido a las investigaciones, no era posible proporcionar mayores detalles sobre el número de asegurados o los delitos que se les atribuyen.

Sobre la posibilidad de personas fallecidas durante el incidente, los mandos indicaron que será el Ministerio Público Federal quien determine oficialmente cualquier información relacionada con víctimas o responsabilidades derivadas de los hechos; sin embargo, de manera extraoficial se rumoró en la zona que existía una persona sin vida, y al menos seis lesionados, de los cuales dos fueron uniformados federales.

Asimismo, se precisó que ninguna persona ajena al incidente resultó lesionada y que el dispositivo se mantuvo bajo control en todo momento, descartando riesgos para habitantes de la zona o transeúntes.

La movilización generó expectación entre ciudadanos debido a la presencia de unidades tácticas y cierres parciales en las inmediaciones; no obstante, autoridades señalaron que la situación quedó contenida y que la vigilancia fue reforzada en distintos sectores de la ciudad.

Minutos después del operativo comenzaron las labores para retirar obstáculos y permitir nuevamente la circulación vehicular con normalidad, incluida la carretera cercana al área intervenida, mientras continúan las investigaciones correspondientes.