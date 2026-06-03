Enfrentamiento armado en Lomas de Praxedis, Durango, deja un muerto, cifra preliminar

Poco antes de las 14:00 horas, fuerzas federales se desplegaron en la Loma de Praxedis, municipio de Durango, donde se suscitó un enfrentamiento contra civiles armados.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la Guardia Nacional, intercambiaron disparos contra un grupo de personas armadas en dicho sitio.

El sur de la capital se tornó de un ambiente tenso, pues en las inmediaciones de la carretera Durango-Mezquital, se habló de que fueron arrojados ponchallantas.

En tanto que el poblado Loma de Praxedis fue el epicentro del encuentro violento entre las fuerzas federales y civiles armados.

De manera preliminar, se habla de que una persona habría perdido la vida a consecuencia del enfrentamiento.

Información extraoficial señala que al menos tres personas quedaron heridas, aunque la cifra no ha sido confirmada de manera oficial.

Hasta ahora se desconoce si la víctima es elemento de las fuerzas federales o del grupo de personas armadas que se vio involucrado en este suceso.

Se espera que en breve se pueda ampliar esta información con detalles oficiales proporcionados por la autorlidad.