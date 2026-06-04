Gabinete de Seguridad revela lo asegurado en Loma de Praxedis, entre ello un fusil Barrett

Luego de los hechos ocurridos este pasado miércoles 3 de junio cerca de la ciudad de Durango, en el poblado de Loma Praxedis, donde se registró un enfrentamiento entre civiles y autoridades federales y estatales, este jueves el Gabinete de Seguridad emitió un comunicado sobre las acciones realizadas en el estado, así como para otras entidades.

De acuerdo con información emitida por el Gabinete de seguridad, en acciones coordinadas se llevaron a cabo detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en los estados de Baja California, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Jalisco, Querétaro y Sinaloa, en hechos ocurridos este pasado miércoles 3 de junio como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

¿Qué pasó en Durango el 3 de junio?

Cerca de las 14:00 horas de este pasado miércoles 3 de junio, se reportó un operativo en el que fuerzas federales se desplegaron hacia el poblado Loma de Praxedis, en el municipio de Durango, donde comenzó un enfrentamiento contra civiles armados.

De acuerdo con lo que se tenía hasta ese momento, en el lugar se hicieron presentes elementos de la Defensa, así como la Guardia Nacional, que habrían intercambiado disparos contra un grupo de varias personas armadas que se encontraban en el poblado.

Algunas horas más tarde, el Secretario de Seguridad Pública de Durango, Óscar Galván, el dispositivo se habría desplegado luego del reporte de un vehículo robado, lo cual habría iniciado una persecución, en la que comenzaron los disparos de las dos partes.

El mismo Galván confirmó que en el despliegue hubo personas detenidas; sin embargo, no detallaron más información, debido a la investigación en curso.

Además, de manera extraoficial se manejó la cifra de una persona sin vida y al menos seis lesionados, y algunas horas más tarde se confirmó el fallecimiento de un elemento de la Guardia Nacional, además que de manera extraoficial un civil más habría muerto, dando un saldo de tres occisos.

¿Qué dijo el Gabinete de Seguridad sobre las acciones en Durango?

De acuerdo con lo que indican en el comunicado, en las acciones realizadas en Durango elementos de la Guardia Nacional detuvieron a 15 personas, entre ellas tres menores de edad.