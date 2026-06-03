Muere elemento de la Guardia Nacional tras enfrentamiento en La Ferrería

Un elemento de la Guardia Nacional perdió la vida tras un enfrentamiento armado registrado entre corporaciones federales y civiles fuertemente armados en la zona de La Ferrería, en la capital duranguense. De manera preliminar, las autoridades confirmaron que el saldo del hecho violento aumentó a tres personas fallecidas; dos civiles y un elemento.

Los hechos ocurrieron durante un operativo desplegado en las inmediaciones de dicha localidad, donde se reportó un intercambio de disparos entre los ocupantes de varios vehículos y personal de seguridad federal. La situación provocó una fuerte movilización de corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Fuentes consultadas señalaron que entre las víctimas se encuentra un integrante de la Guardia Nacional, quien habría resultado lesionado durante el enfrentamiento y posteriormente perdió la vida. Hasta el momento no se han dado a conocer de manera oficial las identidades de los fallecidos.

Horas más tarde, autoridades localizaron una camioneta con blindaje artesanal en el poblado de La Ferrería, presuntamente relacionada con los hechos violentos. La unidad quedó asegurada mientras continúan las investigaciones correspondientes en torno a este nuevo episodio de violencia en la capital duranguense.