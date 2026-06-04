SSP tacha de 'falso' video con detonaciones difundido tras operativo en Chedraui Nazas

Este jueves 4 de junio, la mañana en la ciudad de Durango inició con una intensa movilización militar, luego de que se reportaran disparos de arma de fuego y un operativo en la zonas del centro comercial Chedraui Nazas. Horas más tarde, diversos medios de comunicación comenzaron a difundir videos en los que se logra escuchar las detonaciones. A pesar de esto, la Secretaría de Seguridad Pública aseguró que se trataría de material falso.

Fue durante las primeras horas de este jueves, cerca de las 08:30 horas, cuando vecinos del supermercado antes mencionado comenzaron a reportar una intensa movilización de elementos federales en la zona.

Este reporte surgió menos de 24 después del enfrentamiento ocurrido en el poblado Loma de Praxedis, que dejó por lo menos 3 muertos y varios lesionados, así como el aseguramiento de armamento y vehículos, por lo que el nuevo hecho causó alarma entre los duranguenses.

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Difunden video del operativo

Tras el reporte en el que se señalaban detonaciones de arma de fuego, a la redacción de El Siglo de Durango llegó un video en el que se pueden escuchar disparos, mientras uniformados en una camioneta oficial se movilizan e incluso apuntan hacia una zona que no se logra ver en el material.

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Aunque el clip es corto, de apenas 24 segundos, en el material incluso se logran escuchar algunas autoridades que gritan para alertar a otros de sus compañeros.

Este video, junto con otros del operativo, comenzaron a ser difundidos por diversos medios de comunicación y usuarios de redes sociales.

SSP asegura que videos son falsos

A pesar de que en el video se logran escuchar las detonaciones, e incluso las acciones de los elementos federales durante los disparos, a través de redes sociales la Secretaría de Seguridad Pública calificó de falsas las publicaciones.

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A través de la publicación de un breve reel de 15 segundos, en el que únicamente se observa una captura de pantalla del video difundido por varios medios de comunicación, con la leyenda “FALSO” en color rojo, y música de fondo.

La SSP no amplió la información al respecto, pues hasta ahora es la única publicación que han realizado sobre los hechos ocurridos la mañana de este jueves en la capital.