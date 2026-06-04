Operativo en Durango deja como saldo 3 muertos, 3 heridos, 5 vehículos asegurados y 20 detenidos

El despliegue de fuerzas federales efectuado entre la tarde de este miércoles y madrugada de jueves, dejó además del saldo de víctimas fatales, al menos tres personas heridas y cinco vehículos asegurados.

El operativo se derivó de un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y civiles armados en el poblado La Loma, donde inicialmente falleció un agente de la Guardia Nacional y un civil a bordo de una camioneta línea RAM, color negro, con blindaje artesanal; posteriormente se reportó el deceso de otro civil por dicho enfrentamiento. Hubo además varias viviendas de la loma que resultaron con impactos de bala.

Producto de este enfrentamiento se desplegó un operativo de agentes de la Guardia Nacional y elementos de la Defensa por otros poblados del municipio de Durango como Pino Suárez, Refugio Salcido, Puerta de Cantera y La Ferrería , en los que hubo más aseguramientos reportándose hasta el momento al menos cinco vehículos, algunos de ellos con blindaje artesanal y con impactos de bala, así como un total de 20 personas detenidas en diversos inmuebles.