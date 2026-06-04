Sí hubo disparos; así fue el operativo en Chedraui Nazas donde aseguraron un vehículo | VIDEO

La mañana de este jueves 4 de junio, una intensa movilización militar se registró en Durango capital, en donde vecinos reportaron disparos de arma de fuego y una persona sin vida. Esto a horas del enfrentamiento en poblado La Loma que dejó al menos tres muertos, y los operativos y aseguramientos en otras localidades como La Ferrería.

El hecho ocurrió cerca de las 08:30 horas, cuando elementos de la Defensa Nacional y Guardia Nacional se trasladaron hacia el centro comercial Chedraui, ubicado sobre calle Nazas, ahí mantenía una revisión constante de vehículos, entre ellos se retuvo una camioneta tipo RAM color negra.

Según la información, antes de este aseguramiento se escucharon varias detonaciones de fuego, las cuales fueron reportadas en redes sociales, así como en publicaciones de este medio de comunicación.

En una primera versión se decía que había una persona sin vida, misma que no ha sido confirmada.

No obstante, minutos después de la movilización, a la redacción de El Siglo de Durango llegó un video en donde se pueden escuchar varios disparos , así como el actuar de elementos militares cerca del establecimiento mencionado.

El clip, que dura apenas 24 segundos, está tomado desde la puerta trasera de Chedraui, en el se observa una unidad de la Defensa Nacional, así como al menos cuatro elementos preparado sus armas. Al fondo se escuchan varias e intensas detonaciones, mientras las autoridades gritan para alertar a sus demás compañeros.

Pese a esta evidencia, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango descartó un enfrentamiento durante el aseguramiento del vehículo, pero ciudadanos y habitantes de esta zona insisten en que sí ocurrió.