Durango, entre operativos y enfrentamientos: así fue la intensa actividad en menos de 24 horas

En menos de 24 horas, el estado de Durango ha vivido una intensa jornada de violencia y movilizaciones militares, sobre todo en poblados dentro de la capital, que dejó como saldo varios muertos, detenidos y vehículos y armas aseguradas. Un hecho que mantiene preocupados a los habitantes de esta ciudad.

El primer reporte de enfrentamiento

Durante la tarde del miércoles 3 de junio, un reporte de habitantes del poblado La Loma llegó a los medios, en donde manifestaban que había un enfrentamiento entre fuerzas federales y civiles armados.

En las fotografías y videos compartidos se logra escuchar y ver la intensa movilización, elementos de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional repeleen el ataque armado, y las detonacione se intensifican.

Tras el momento de angustía, la cifra preliminar arojaba al menos tres personas heridas y un muerto , sin que se determinara si formaba parte de las autoridades o del grupo de personas.

Autoridades aseguran que fue por un 'vehículo robado'

Minutos después de lo ocurrido, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Óscar Galaván, dio a conocer información oficial, asegurando que el enfrentamiento se derivó del "reporte de un vehículo robado".

Según, esta unidad estaba realacionada con hechos delictivos, motivo por el que elementos de las corporaciones federales realizaron estas acciones.

Asimismo, el funcionario señaló que no hubo personas detenidas y del número de personas fallecidas no había información oficial , pero que sería el Ministerio Público Federal quien diera a conocer los hechos.

Un nuevo operativo, ahora en La Ferrería

No pasó mucho tiempo, cuando un reporte señaló una nueva intensa movilización de militares y guardias nacionales en el poblado La Ferrería.

En la información preliminar se dijo que fue asegurada una unidad abandonada, misma que presuntamente habría sido utilizada durante el enfrentamiento de la tarde.

Dicho lugar se mantuvo vigilado y bajo resguardo de los elementos.

Las primeras cifras oficiales

Del primer enfrentamiento, el Gabinete de Seguridad Federal confirmó este jueves 4 de junio que, derivado del operativo en Durango, tres personas perdieron vida y otras tres resultaron heridas.

Además, al menos 15 hombres fueron detenidos y se les aseguró equipo táctico, armas, cargadores, cartuchos, ponchallantas, dosis de droga y al menos ocho vehículos.

En cuanto a la camioneta localizada y asegurada en La Ferrería, un informe preliminar emitido durante la noche del miércoles, señaló que contaba con blindaje artesanal y sí habría participado en el primer hecho.

Otro nuevo operativo y enfrentamiento, ahora cerca del Centro Histórico

Aún no transcurrían 24 horas de los anteriores operativos, cuando habitantes de la calle Nazas y alrededores, en la capital de Durango, informaron de una gran movilización y disparos.

Los hechos ocurrieron cerca de las 08:30 horas, cuando varias unidades de la Guardia Nacional y Defensa Nacional se desplazaron por esta zona, en donde lograron asegurar una camioneta línea RAM color azul con vidrios polarizados.

Según, el conductor hizo caso omiso a detenerse para una revisión y se dio la fuga, situación que derivó en una persecución.

No obstante, en medio de esta situación, hubo varias detonaciones de arma de fuego. Esto fue captado en un video desde el interior de la tienda, especificamente por el estacionamiento.

En el clip se observa como elementos de la Defensa Nacional bajan de la unidad y se preparan para accionar sus armas, mietras al fondo se escuchan las intensas detonaciones.

La información oficial señala que el conductor fue detenido por fuerzas federales, sin que se detalle su situación judicial.

¿No hubo disparos? Autoridades estatales descartan enfrentamiento

Aunque el video, enviado a la redacción de El Siglo de Durango, muestra el momento exacto del hecho, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal descartó un supuesto enfrentamiento y disparos.

Insistió en que se trató de un vehículo con reporte de robo, por lo que se integrará una carpeta y se dará seguimiento.

Galván añadió que la intervención concluyó sin incidentes mayores y que la situación fue controlada por las corporaciones participantes.

¿Durango regresa al violento 2010?

Los tres operativos y dos enfretamientos ha desatado preocupación en los duranguenses, quienes en comentarios de este medio y otras publicaciones piden a las autoridades atención a esta situación.