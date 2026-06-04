SSP descarta enfrentamiento en aseguramiento de camioneta en calle Nazas, de la ciudad de Durango

Las autoridades estatales descartaron que se hubiera registrado algún enfrentamiento armado o personas lesionadas, como se especuló inicialmente durante el operativo de aseguramiento de una camioneta en un estacionamiento del centro comercial de Nazas y Canelas.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Óscar Galván, informó que la movilización fue originada por la detección de una unidad con reporte de robo que se encontraba en el estacionamiento de una tienda comercial ubicada en ese sector de la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, elementos de la Defensa y de la Guardia Nacional localizaron el vehículo y realizaron la revisión correspondiente.

Durante la intervención, el conductor presuntamente se mostró renuente a descender de la unidad, por lo que se solicitó apoyo de otras corporaciones.

Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Estatal, quienes participaron en las diligencias para el aseguramiento del vehículo y la detención de la persona que lo conducía.

Las autoridades confirmaron posteriormente que se trataba de un vehículo con reporte de robo, por lo que se inició la integración de la carpeta de investigación correspondiente para determinar las responsabilidades legales del caso.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública aclaró que en ningún momento se registró un intercambio de disparos ni hubo personas heridas durante el operativo.

Asimismo, señaló que la intervención concluyó sin incidentes mayores y que la situación fue controlada por las corporaciones participantes

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