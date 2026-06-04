Nuevo operativo federal causa tensión en Durango; es el tercero en menos de 24 horas

Esta mañana se desplegó un fuerte operativo en la ciudad de Durango, tras el enfrentamiento ocurrido en la Loma de Praxedis; sería el tercer movimiento de este tipo en menos de 24 horas.

Fue en el crucero de calle Nazas y Canelas, justo en el estacionamiento de la tienda Chedraui.

Elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal y Fiscalía General, se dieron cita a este lugar, donde el tráfico fue paralizado por completo sobre calle Nazas.

Decenas de patrullas e incluso una camioneta blindada se aproximaron al lugar.

Testigos en la zona aseguraron haber escuchado detonaciones de armas de fuego.

Una ambulancia de la Cruz Roja arribó al lugar, pero poco después se retiró, hecho que hacía pensar la presencia de personas lesionadas.

Este acontecimiento ha generado expectación entre la sociedad, ya que no existe información oficial.

Se espera que en breve, sean las autoridades quienes puedan ampliar los detalles acerca de este operativo.

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