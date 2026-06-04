Detenido con armas, radios y camioneta robada, resultado extraoficial de operativo en Nazas

Una camioneta sospechosa desató toda una movilización de corporaciones federales y locales, que derivaron en la presunta detención de una persona y el aseguramiento de un vehículo, armas y radios.

De acuerdo con la versión preliminar, el hecho se derivó de una persecución iniciada por elementos de la Guardia Nacional, que le marcaron el alto a una camioneta línea RAM color azul con vidrios polarizados, cuyo conductor hizo caso omiso y se dio a la fuga por calle Nazas, hasta meterse al estacionamiento del centro comercial ubicado en el cruce con la vialidad Enrique Carrola Antuna.

Fue ahí donde los elementos del Ejército y Guardia Nacional lo alcanzaron. Algunas versiones indican que incluso hubo detonaciones de arma de fuego, lo cual no fue confirmado.

Posteriormente, se inició la inspección que permitió determinar que la camioneta contaba con reporte de robo y hallazgo de radios de comunicación y armas de fuego.

Al lugar acudieron más unidades de la Guardia y el Ejército, así como de la Policía Estatal y Fiscalía General del Estado, generándose una gran expectación en torno a este episodio que se prolongó por espacio de una hora.

Vecinos y automovilistas se acercaron para apreciar la movilización, ante la versión de que había incluso una persona sin vida.

Al lugar incluso llegó el mando de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, quien permaneció por algunos minutos para luego retirarse del lugar.

¿Y LOS PROTOCOLOS?

Después del aseguramiento las corporaciones se retiraron llevándose la camioneta involucrada, pero llamó la atención que, lejos del protocolo de decomiso que debe hacerse por un Ministerio Público Federal y con apoyo de una grúa, se la llevaron circulando y escoltada por camionetas del Ejército.

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