Inseguridad frena el PIB: encuesta de Banxico

Debido a que el clima no es propicio para inversiones ante los crecientes problemas de inseguridad pública e incertidumbre política interna, analistas consultados por el Banco de México (Banxico) recortaron sus expectativas de crecimiento de este y el próximo año.

El consenso de 43 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero bajó de 1.38% a 1.10% el pronóstico de expansión para la economía nacional en 2026 por tercera vez consecutiva.

Lo mismo ocurrió con el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2027, con una revisión a 1.80% desde el nivel de 1.88% que mostró la encuesta anterior.

