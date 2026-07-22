Esta fue la última publicación de Adriana García, influencer que murió en Culiacán, Sinaloa

El pasado martes 21 de julio de 2026, una mujer creadora de contenido y madre de una niña de 6 años falleció en una clínica en Sinaloa. La noticia de su deceso fue anunciada por la tienda mexicana Drop Shop en sus redes sociales, marca con la cual colaboraba como modelo para sus productos.

Causa de muerte

La mujer sinaloense de 30 años, Adriana García, conocida por ser una figura de internet con contenido orientado a consejos de belleza, estilo de vida y viajes, se había inscrito a una cirugía con fines estéticos en una clínica privada en Culiacán; sin embargo, perdió la vida en el recinto.

De acuerdo con el secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, indicó que la clínica no cuenta con reportes oficiales que señalen la causa exacta de su muerte .

Pero Amado Azueta, un colaborador de la marca Drop Shop, declaró en su cuenta de Instagram que su deceso se ocasionó por dificultades de salud tras la operación pero esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Como producto de este incidente, el secretario de Salud también aclaró que se comenzará con la investigación de este caso, una vez que la familia lo solicite.

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Su última publicación

Adriana García tenía una cuenta de TikTok, donde más de 45 mil personas la seguían, a la vez que en Instagram disponía de un total de 47 mil seguidores.

En su cuenta de Instagram, su última publicación data del día 1 de julio del año presente, la cual trataba sobre sus últimas vacaciones en Los Cabos, Baja California, con fotografías de los lugares que visitó y tomas cercanas al mar ; no obstante, en días pasados compartió fotografías acerca de la reunión familiar a la que había asistido.

Ambas publicaciones se llenaron con mensajes de despedida de seguidores, amigos y familiares, en los que lamentan su partida repentina.