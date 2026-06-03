La influencer Paola Márquez habría hecho una petición a su padre antes de morir | VIDEO

La noticia del fallecimiento de Paola Márquez, influencer mexicana originaria de San Luis Potosí, ha consterando al internet, luego de que fue encontrada sin vida al interior de su departamento.

Aunque al inicio comenzó como un rumor, su familia confirmó durante el mediodía del sábado 31 de mayo que era cierto , sin embargo, no se ofrecieron mayores detalles y la Fiscalía General del Estado abriría una carpeta para el caso.

No obstante, a días de que se llevó a cabo su emotivo funeral, en donde amigos y familia se reunieron para despedirla, se reveló la petición que Paola pidió a su padre.

¿Qué era lo que pedía la influencer mexicana?

Paola siempre se caracterizó por ser una persona alegre y con gran sentido del humor, en su cuenta de TikTok acumulaba más de un millón de seguidores y se posicionaba con una de las influencers favoritas en esta plataforma.

Una de las familiares que acudió al velorio, dijo que la noticia fue muy impactante, alo que los "sacó de onda".

Mientras que su papá, durante una entrevista para el programa Al Rojo Vivo, reveló que la joven no estaba pasando por su mejor momento y durante ese tiempo le pidió a él algo muy importante.

"Después de dos o tres años que estaba en ese mundo, me dice 'papá yo ya no quiero estar en esta vida, yo me quiero ir'".

La situación generó alerta en él y le cuestionó sobre a dónde quería ir, por lo que Paola dijo que ya no quiero seguir más.

"'¿A dónde te quieres ir Paola?', 'yo ya no quiero estar en esta vida, denme permiso de irme' ", narró su padre.

La confesión reforzó las teorías que comenzaron a circular en redes sociales sobre su salud mental y el momento complicado que pasaba la influencer.

Ante esto, su padre dirigió un mensaje a la aduencia, pidiendo que si ven a una persona que se siente así, la ayuden.

"Cuando vean a una chica en ese estado, que a veces dice 'estoy triste'. que la animen, que se acerquen a ella para que no pasen este dolor que hoy tenemos nosotros", finalizó.

La investigación de la muerte de Pola Márquez

De acuerdo a la información compartida en fuentes oficiales, la Fiscalía de San Luis Potosí continúa investigando la causa de su fallecimiento, pues los exámenes foreses continúan en proceso.